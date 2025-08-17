Турска лира - лев. Колко струва една турска лира към един български лев днес, 17 август /валутен калкулатор/

Срещата Тръмп-Путин:

Планирали сте посещение в Турция? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко български лева се разменя една турска лира днес, 17 август. А след това обърнете внимание на три важни съвета за посещението ви в Турция и как да пазарувате там в турски лири.


Currency.Wiki


А ето и няколко важни съвети към всички, пътуващи в Турция.

Първият е - никога да не плащате в евро. Защото обменният курс на места може да е с близо 10 % над официалния. Затова още преди да заминете обменете левовете или евро в турски лири и плащайте само с тях.

Второ: Не плащайте с карта, дори да ви е по-удобно. Защото има някои магазини в Турция, в които има две цени - за плащане с кеш и за електронно плащане. И е по-евтино в кеш винаги.

Трето: Разбира се, пазарете се. И да не ви е важно намалението, за турците така е по-сладко и по-интересно. Пазаренето е най-вълнуващото събитие около сделката, то е национален спорт.


Внимание: ПОЛЕЗНИ СТАТИИ ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ В ТУРЦИЯ


Документи, пари, важни неща - какво да си носим в Турция и да не забравим вкъщи - пълен списък


На пазар в Одрин - купувайте евтино на тези места - пазари с точна GPS локация за ваше удобство


Истанбул за начинаещи - 8 незабравими места, в които да се посетите и да се влюбите в града завинаги


