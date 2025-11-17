Щастливите хора никога НЕ правят това сутрин: 11 неща

Сутрешните ни ритуали са най-важната част от деня. В зависимост от вашата рутина и навици, те могат да ви подготвят за успех, още преди да излезете от вкъщи. Има обаче много неща, които нещастните хора правят сутрин, а щастливите хора избягват на всяка цена.

Тези малки сутрешни навици може да са причината да се събуждате в лошо настроение всеки ден. Както обяснява проучване, публикувано в списанието Current Biology , мозъкът не се събужда внезапно сутрин, поради което сутрешната рутина е толкова важна. Като претоварвате мозъка незабавно с информация, вие саботирате естествения му ритъм.

11 неща, които щастливите хора не правят сутрин

Скролване в страниците в социалните мрежи. Проверката на телефона или преглеждането на социалните мрежи е първото нещо, което нещастните хора правят сутрин. Щастливите хора съзнателно започват деня си офлайн. Сутрешното скролване не само саботира времето ни за психическа подготовка за деня, но и претоварва мозъка ни и поставя нервната ни система в състояние на постоянна тревожност.

Събуждане от остър звън на будилник. Според проучване, проведено от Университета на Вирджиния , събуждането от силен будилник е вредно за здравето ни. Изследователите твърдят, че това може да повиши кръвното ни налягане със 74% и да активира реакцията „бий се или бягай“ в нервната система.

Започване на работа веднага след ставане от сън. Ако работите от вкъщи и изваждате лаптопа си от леглото, вероятно започвате деня си в състояние на „бий се или бягай“ и значително намалявате нивата си на енергия.

Пиене на кафе преди първата чаша вода за деня. Според проучване, публикувано от университета Тулейн, хората, които пият кафе сутрин, са склонни да имат по-добри показатели за физическо здраве. Но времето, в което пиете кафето си, играе голяма роля. Пиенето на кафе или друга кофеинова напитка винаги трябва да се прави след като сте изпили достатъчно вода.

Започване на деня без никакъв план. Нещастните хора започват дните си в постоянно състояние на хаос. Вместо да си осигурят лично пространство сутрин преди работа или да отделят време предната вечер, за да си подредят дрехите и да направят списък със задачи, те се събуждат с милион отговорности в ума си.

Пропускане на закуска. Закуската наистина е най-важното хранене за деня и вероятно би трябвало да е и най-обилното ви хранене. Тя не само ви дава енергията, която вероятно ви липсва в началото на деня, но и зарежда тялото и ума ви, подобрявайки фокуса, производителността и цялостното ви благополучие.

Скриване от слънчевата светлина. Независимо дали става въпрос за използване на затъмняващи завеси в спалнята или седене в тъмни стаи, липсата на естествена светлина сутрин може да повлияе негативно на нивата на енергия и да помрачи настроението.

Според проучване, публикувано в Journal of Sleep Research, естествената светлина сутрин често може да подобри ефективността на съня и да намали времето, което хората прекарват в леглото. Тя ви помага да се събудите по естествен път, така че да не се събуждате посред дълбок сън с тревожност.

Плитко и бързо дишане. Дълбокото дишане може да осигури пространство за осъзнатост и намаляване на стреса през целия ден, но започването на деня с дихателни практики ви подготвя за успех.

Пълно пропускане на физическата активност. Разтягането през целия ден може да подобри мобилността, гъвкавостта и баланса в телата ни, но също така осигурява пространство за осъзнатост и релаксация. Особено сутрин, движение като разтягане след ставане от леглото може да повиши енергийните ни нива и да подобри кръвообращението.

Многозадачност още със ставането сутрин. Многозадачността е едно от нещата, които нещастните хора правят веднага след ставане.

Живот на автопилот. Вместо да избират осъзнати сутрешни ритуали и практики, като например дълбоко дишане, които ги свързват с телата им, нещастните хора живеят на автопилот и започват деня си именно по този начин.

