Учени откриха кога мозъкът достига връхна точка: Това е възрастта, в която сме най-умни

Мозъкът достига своя пик между 55 и 60-годишна възраст. Именно през тези години хората вземат най-добрите решения и решават най-трудните проблеми, показват последните изследвания.

Според скорошно проучване, публикувано в списание Intelligence , за повечето хора общото психологическо функциониране на мозъка достига пик между 55 и 60-годишна възраст.

Може би затова хората в тази възрастова група са най-добри в решаването на сложни проблеми. Също така, много от тях стават видни лидери в своите професии през тази възраст.

Още: Това са най-важните храни за развитието на детския мозък

Многобройни проучвания показват, че хората достигат своя физически пик между средата на двадесетте и началото на тридесетте си години. В същото време, резултатите от няколко проучвания показват, че способността за бързо разсъждение, запомняне и обработка на информация обикновено започва да намалява от средата на двадесетте години.

Още: Топ 5 ядки, които ще подобрят мозъчната ви сила и паметта

Спортистите, като правило, достигат своя връх в кариерата си до тридесетгодишна възраст. Математиците постигат най-големия си принос и най-добри резултати до средата на тридесетте си години, докато шампионите по шах обикновено достигат върхова форма едва след четиридесетгодишна възраст.

От разсъждения до емоционална стабилност

Проучването включва 16 параметъра, свързани с психологическите характеристики на респондентите. Те включват когнитивни способности като разсъждение, обхват на паметта, скорост на обработка на информация, знания и емоционална интелигентност. Параметрите включват също личностни черти – екстровертност, емоционална стабилност, съвестност, отвореност към опит и находчивост.

Още: Научен пробив: Разгадаха как кръвоносните съдове в мозъка работят заедно

Според изследването, съвестността е начело в списъка, достигайки своя връх около 65-годишна възраст. Емоционалната стабилност достига своя връх малко по-късно, около 75-годишна възраст.

По-рядко споменаваните способности, като например морално разсъждение, показват най-високи стойности след 60-годишна възраст.

Изследователите са наблюдавали, че хората са склонни да вземат по-ирационални или по-малко точни решения през седемдесетте и дори осемдесетте си години.

Когато свързаните със стареенето траектории от всичките 16 измерения бяха комбинирани в теоретично и емпирично базиран претеглен индекс, се появи поразителна закономерност: общото психическо функциониране на човек достига пик между 55 и 60-годишна възраст.

Още: Какво наистина се случва с мозъка ви, когато не спите? По-лошо е, отколкото си мислите

Свобода от предположения, основани на възрастта

Много от най-търсените лидерски позиции в бизнеса, политиката и обществения живот често се заемат от хора на петдесет и началото на шестдесетте години. Докато някои способности постепенно намаляват с възрастта, това се балансира от развитието на други, също толкова важни черти. Именно тази комбинация допринася за по-добра преценка и по-балансирано вземане на решения – качества, които са от съществено значение на върха.

От друга страна, по-възрастните работници често се сблъскват с по-големи предизвикателства, когато загубят работата си и трябва да търсят нова. Работодателите понякога гледат на наемането на някой на петдесет години като на краткосрочна инвестиция, особено ако се очаква скоро да се пенсионира.

Някои професии също имат задължителна възраст за пенсиониране. Например, Международната организация за гражданска авиация определя глобална възраст за пенсиониране от 65 години за пилотите на международни авиокомпании. В много страни ръководителите на полети също трябва да се пенсионират между 56 и 60 години. Тъй като тези работни места изискват изключителна концентрация, памет и внимание, подобни ограничения често се считат за оправдани.

Още: От витамин B12 до фолат: 8 основни хранителни вещества, които подпомагат дълголетието на мозъка

Изследванията обаче показват, че докато някои възрастни изпитват спад в разсъжденията и паметта, други запазват тези способности до дълбока старост. Следователно, възрастта не определя напълно когнитивните функции. Следователно, оценките и преценките трябва да се основават на действителните способности и характеристики на индивида, а не на предположения за възрастта.

Историята ни напомня, че великите постижения често идват в зрели години: Чарлз Дарвин публикува „За произхода на видовете“ на петдесет години, докато Лудвиг ван Бетовен, на 53-годишна възраст и напълно глух, изпълни премиерата на своята Девета симфония.

Разкриха изненадващата възраст, на която мозъкът ни достига своя пик

Примерите са безброй – хора, които са постигнали най-големите си пробиви доста след това, което често се нарича „най-красивите години“. Може би тогава е време да спрем да гледаме на средната възраст като на обратно броене и да започнем да я възприемаме като връх на зрялостта и мъдростта.