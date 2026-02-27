Утре е Тодоровден - ето какво ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да сложите на трапезата

Тодоровден, известен още като Конски Великден, е един от най-обичаните и почитани празници в българския народен календар. Той се чества всяка година на първата събота от Великденските пости, през 2026 година се пада на 28 февруари. Празникът носи името на свети Теодор Тирон, който според християнската традиция е воин, мъченик и светец, почитан заради своята вяра и смелост.

Тодоровден - назад във времето

Произходът на Тодоровден може да бъде проследен до древни времена, когато конят е бил символ на сила и благородство. В миналото, този ден е бил посветен на култа към коня и е свързан с началото на земеделските работи и плодородието. Свети Теодор е смятан за покровител на конете и конниците, а празникът е бил начин да се отдаде почит на тези животни, които са имали ключова роля в живота на хората.

Още: Утре е Тодоровден – ето как да привлечете благополучие и късмет през цялата година

Традиции и обичаи

Една от най-известните традиции на Тодоровден е надбягването с коне, наречено "кушия". Рано сутринта конете се кичат с пискюли и други украшения. След това мъжете от селото се събират и организират състезания с коне, като победителят получава награди и признание. Тази традиция символизира силата и издръжливостта на конете, както и уменията на техните стопани.

Задължителни ястия на трапезата

На Тодоровден трапезата е богата и разнообразна, като основната цел е да се поднесат ястия, които ще донесат здраве и благополучие на семейството. Ето някои от задължителните ястия, които трябва да присъстват на трапезата на Тодоровден:

Още: Започна Тодорова неделя: Обичаи и традиции, които трябва да спазите

Обредни хлябове

Питката е символ на изобилие и плодородие. Тя се приготвя специално за празника и се украсява с различни фигури, които символизират късмет и плодородие. От приготвеният хляб се дава и на животните, за да са здрави.

Варено жито

Вареното жито е едно от най-важните и традиционни ястия на Тодоровден. То символизира новото начало и възраждането на природата. Житото се вари и се подправя със захар и орехи, след което се раздава на всички членове на семейството.

Още: Смяна на часа 2026: Кога местим стрелките на часовника тази пролет?

Тодоровска леща

Лещата е традиционно ястие за поста и е особено популярна на Тодоровден. Тя се приготвя с лук, моркови и чушки, като се добавят подправки като червен пипер и чубрица. Лещата символизира изобилие и плодородие.

Гъбена супа

Гъбената супа е друго вкусно и здравословно ястие, което е подходящо за поста. Тя се приготвя с различни видове гъби, картофи, моркови и лук, като се подправя с магданоз и черен пипер. Гъбената супа е символ на природната чистота и здраве.

Още: Тези растения ще привлекат късмет и богатство във вашия дом през 2026 година

Постни сармички с кисело зеле

Сармите са любимо ястие на много българи и са неизменна част от празничната трапеза. По време на поста те се приготвят без месо, като плънката се състои от ориз или булгур, лук и подправки, увити в кисело зеле. Сармите символизират връзката между земята и небето и са символ на хармония и баланс.

Плодове и сладкиши

Плодовете и сладкишите също намират своето място на празничната трапеза. Те символизират сладостта и радостта в живота. Най-често се поднасят ябълки, круши и различни видове десерти като баклава, кекс и домашни курабии.

Още: Фази на Луната през 2026 година

Тодоровден е празник, който обединява традициите и обичаите на българския народ. Той ни напомня за важността на конете и тяхната роля в нашия живот, както и за значението на плодородието и здравето.

Богатата трапеза с питка, варено жито, тодоровска леща, гъбена супа, постни сармички, постна баница и сладкиши е не само вкусна, но и символична, като носи пожелания за изобилие и щастие през цялата година. Независимо дали сте част от селска общност или живеете в града, Тодоровден е прекрасен повод да се съберем с близките си и да се насладим на вкусните ястия и веселите обичаи, които този ден предлага.