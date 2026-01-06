Спорт:

ВИДЕО: Тигър нападна мъж в Русия, докато чисти колата си - последствията от лъжите с ИИ

06 януари 2026, 07:04 часа 0 коментара
ВИДЕО: Тигър нападна мъж в Русия, докато чисти колата си - последствията от лъжите с ИИ

Изкуственият интелект (ИИ/AI) става все по-тясно използван инструмент в съвременния живот. Приложенията на ИИ са безброй, обхватът им става все по-голям, но е безспорно едно - що се отнася до информация и особено видеа, с него може да бъде създаван хаос, да бъдат всявани паника и страх.

Още: Игрив тигър блокира движението в Индия (ВИДЕО)

Пореден пример от Русия - жител на Приморския край взриви социалните мрежи, публикувайки видеоклип, на който се вижда как амурски тигър нападна човек. Видеото е доста стряскащо - голямата котка буквално се разправя с жертвата си, която с лопата чисти сняг край колата си и я завлича зад автомобила.

Оказа се обаче, че видеото е генерирано с ИИ - такова нещо не се е случвало наистина, няма такова нападение в реалността. Местните власти са се задействали заради видеото и са установили, че то е създадено с изкуствен интелект. И сега, заради всятата паника, разпространилият го мъж е заплашен с глоба от до 100 000 рубли - заради разпространение на фалшива информация.

Още: Преврат във Франция, Макрон може да е застрелян: ИИ фалшиво видео привлече десетки милиони гледания

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
тигър Амурска област изкуствен интелект AI ИИ нападение на тигър
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес