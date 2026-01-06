ВИДЕО: Тигър нападна мъж в Русия, докато чисти колата си - последствията от лъжите с ИИ

Изкуственият интелект (ИИ/AI) става все по-тясно използван инструмент в съвременния живот. Приложенията на ИИ са безброй, обхватът им става все по-голям, но е безспорно едно - що се отнася до информация и особено видеа, с него може да бъде създаван хаос, да бъдат всявани паника и страх.
Пореден пример от Русия - жител на Приморския край взриви социалните мрежи, публикувайки видеоклип, на който се вижда как амурски тигър нападна човек. Видеото е доста стряскащо - голямата котка буквално се разправя с жертвата си, която с лопата чисти сняг край колата си и я завлича зад автомобила.
😅Russian man faces heavy fine over Amur tiger “attack” video— NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026
A resident of Russia’s Primorsky Krai sparked panic after posting a viral clip that appeared to show an Amur tiger attacking people.
Authorities later determined the footage was AI-generated. The man now faces a fine… pic.twitter.com/CSziZs2LsV
Оказа се обаче, че видеото е генерирано с ИИ - такова нещо не се е случвало наистина, няма такова нападение в реалността. Местните власти са се задействали заради видеото и са установили, че то е създадено с изкуствен интелект. И сега, заради всятата паника, разпространилият го мъж е заплашен с глоба от до 100 000 рубли - заради разпространение на фалшива информация.
