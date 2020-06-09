Вижте как ще пътуваме със самолет след края на пандемията

Вярвате ли, че Васил Божков е дал подкуп от 60 милиона лева на Бойко Борисов и Владислав Горанов?

Да, защото казва, че има доказателства, а и няма какво повече да губи

Не, той избяга от правосъдието и сега само търси как да се оправдае

Нямам мнение

Не ме интересува