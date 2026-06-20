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100% от парите по ПВУ: Атанас Пеканов обяви новата цел и каза за санкциите срещу Русия

20 юни 2026, 10:21 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
100% от парите по ПВУ: Атанас Пеканов обяви новата цел и каза за санкциите срещу Русия

След няколко седмици България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ. Това е резултат от усилия на много правителства, но и на страхотни усилия в последните седмици. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, заяви пред Нова телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. Той посочи, че продължава работата и по петото плащане. "Беше ключово за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства", каза той. Още: Вицепремиер уверява: За майчинството няма да има съкращаване на срока

Пеканов отбеляза, че неговата цел е България да получи 100% от средствата по ПВУ.

"Имаше риск да бъдат безвъзвратно загубени заради поведението на коалицията миналата година по време на кабинета "Желязков", които решиха, че антикорупционната реформа е нещо, което могат да си правят по техен вкус и ще могат да я използват срещу техните опоненти. Именно заради това България беше получила санкция, бяха задържани пари и от второто и от третото плащане, пари, които щяхме да загубим през месец май. Тук кабинетът "Гюров" се намеси и успя да измоли Европа да ни даде много малко време действително, затова ние бяхме изправени пред тези невъзможни срокове", коментира вицепремиерът.

ПВУ, санкции срещу Русия, въглищни централи

Снимка: БГНЕС

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Атанас Пеканов изтъкна, че срокът до 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен.

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"Спасихме голяма част от средствата. Ако ме бяхте питали преди три седмици, моето очакване беше да получим около 600 млн. по това плащане, а не 1 млрд.", добави Пеканов.

По думите му това не променя голямата картина. "Непонятно е за мен как предишните ръководства на Министерството на финансите са допуснали това безобразие да няма ликвидност за разплащане на крайните бенефициенти. Фирми, които са спечелили и си правят нещата по ПВУ, Министерството на финансите няма ликвидност в момента да им разплати и това е част от причината да се тегли този дълг в момента. Предишните ръководства в Министерството на финансите не са планирали и освен това не са работили, защото сме назад с Плана за възстановяване", отчете той.

По отношение на закриване на въглищните централи, Пеканов посочи, че през годините се е спекулирало често по тази тема.

"България намали емисиите си с 40% спрямо 2019 г. и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета пътна карта за климатична неутралност. В нея пише, че между 2030 г. и 2038 г. България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи. Те са нужни за нашата енергетика с оглед на цялата нестабилност, която виждаме по света. Това е наш суверенен ресурс, който става все по-важен. Затова този ресурс трябва да бъде запазен. Най-вероятно той ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Това означава, че ще трябва да има оптимизация, ще трябва той да работи на печалба. Със сигурност на част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. Именно затова се отделят тези средства, които искаме да използваме по фонда за справедлив преход. Дали ще е за индустриални зони, където да се изградят нови предприятия, дали ще е за рекултивация - това са дейностите, които ще се случват. Това трябва да се случи в следващите две до три години", каза Пеканов.

Той коментира още, че никой не може да каже с какъв дефицит ще приключим годината. "Много трудно е тази година да се постигне 3% дефицит, ако не искаме да задушим икономиката и да я натиснем надолу прекалено много, което ще има ефект и върху стандарта на живот на хората", допълни вицепремиерът.

По отношение на санкциите срещу Русия Пеканов коментира, че България не е наложила вето в момента, а е изразила резерви към някои от предложените части от следващия санкционен пакет. В момента вървят преговори и всяка една държава,която по някакъв начин вижда, че някакви части от нейната икономика или енергетика, в случая, могат да бъдат под риск, трябва да изрази своето мнение, уточни Атанас Пеканов.

"България трябва да бъде активна и да изразява своя глас и затова ние сме казали, че имаме притеснения. Надявам се, че нашите резерви ще бъдат чути. България продължава да помага на Украйна, ще търсим още партньорства с Украйна, България помага в енергийната сигурност на Украйна, ще търсим партньорство по отношение на дроновете с Украйна, така че нямаме казус там, но там където имаме притеснения, трябва да ги изразим", коментира още Пеканов.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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