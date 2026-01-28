4 години след началото на войната: Франция продължава да купува руски уран

Макар че наближава четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Франция продължава да купува руски уран. Това съобщава Le Monde, позовавайки се на доклад на Greenpeace. В документа се отбелязва, че кораби от Санкт Петербург или Уст-Луга в Ленинградска област, натоварени с уран, за който е известно, че се използва за производство на ядрено гориво, продължават да акостират във френското пристанище Дюнкерк. Изданието отбелязва, че въпреки че Франция не внася директно уран, добит в Русия, последните митнически данни, анализирани от Greenpeace, показват, че между 2022 г. и септември 2025 г. почти половината от вноса на тази суровина е от Казахстан и Узбекистан.

Грийнпийс също така отбелязва, че към началото на 2026 г. руският гигант Росатом „остава основният чуждестранен играч в минната индустрия на Казахстан“. Това означава, че той е ключов производител и световен лидер в производството на уран. В допълнение към природния уран, Франция продължава да получава руски обогатен уран, въпреки че разполага със собствен капацитет за обогатяване, сочи докладът. В същото време делът на руския обогатен уран в общия внос е намалял от 67% през 2022 г. до 24% през 2024 г. Експертите на организацията добавят, че вносът на обогатен уран от Русия е продължил и през 2025 г.

В доклада се отбелязва също, че през ноември 2025 г. Франция е възобновила износа на регенериран уран от гориво, използвано във френски ядрени реактори. Журналистите обаче посочват, че този уран може да бъде „рециклиран“ за повторна употреба само в един завод в света, който се намира в град Северск в Русия. Според Greenpeace, правителството е поискало от националната електроенергийна компания EDF да спре износа за Северск през 2022 г.

Нито EDF, нито офисът на френския министър на икономиката Ролан Лескюр отговориха на въпросите на Le Monde относно този износ. Френската държавна компания заяви, че „продължава преговорите с няколко доставчици с цел създаване на завод за преработка на уран в Западна Европа“.

Изданието отбелязва, че ядрената индустрия е единственият сектор от руските енергийни ресурси, който е избегнал санкции. Координаторът на „Грийнпийс“ Полин Боайе отдава това на зависимостта на френските атомни електроцентрали от руските доставки на уран, въпреки че френските власти отричат ​​това.

Междувременно Европейската комисия планира да представи предложение за постепенно премахване на руското ядрено гориво, но представители на изпълнителния орган на ЕС все още не могат да предоставят дори приблизителни срокове за неговото прилагане.

Санкциите на ЕС срещу Русия

На 26 януари Европейският съвет прие решение, предвиждащо окончателна, поетапна забрана за внос на руски газ по тръбопроводи и втечнен природен газ в ЕС. Пълната забрана за внос на втечнен природен газ ще влезе в сила в началото на 2027 г., а за внос на газ по тръбопроводи - през есента на 2027 г. Не всеки в ЕС обаче иска да се сбогува с руския газ. Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че Унгария и Словакия възнамеряват да обжалват пред Европейския съд плана на ЕС за забрана на вноса на руски енергоносители.

За момента ядрената индустрия продължава да избягва европейските санкции. През 2023 г. европейците вярваха, че има по-ефективни начини за борба с руското влияние в ядрения сектор . В началото на 2026 г. ЕС дори не е готов да посочи целева дата за премахване на ядрената зависимост на Русия.