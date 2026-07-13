Изваждат от БЕХ "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"

Енергийният министър Ива Петрова заяви, че извеждането на "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и няма как да не бъде изпълнено. Тя направи изявлението по време на пресконференция в Областната администрация в Стара Загора.

По думите ѝ основната задача пред Министерството на енергетиката е реформата да бъде реализирана, без това да постави под риск комплекса "Марица-изток", работните места и бъдещото развитие на двете държавни дружества.

Петрова отхвърли твърденията, че предстои закриване на предприятията или масови съкращения, като ги определи като спекулации, натрупвани през последните години. Още: Хроничният проблем в енергетиката - въглищата: Енергиен експерт с тежка прогноза

"Няма планове за закриване на дружествата или за масови съкращения. Целта ни е да изградим устойчив модел, който да гарантира бъдещето на комплекса", подчерта министърът.

Тя посочи, че години наред не са предприемани реални действия за решаване на натрупаните проблеми и сега трябва да бъдат намерени работещи решения за финансовата устойчивост, ефективността и бъдещите инвестиции.

След срещата си с областния управител Калоян Дамянов министърът обяви, че ще посети "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2", където започва съвместна работа между Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на дружествата и синдикатите.

По думите ѝ всяка седмица, във вторник следобед, на място ще заседава работна група с представители на всички заинтересовани страни. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове, ще анализира текущите проблеми и ще предлага конкретни решения, докато между заседанията експертните екипи ще изпълняват поставените задачи. Още: Заради ПВУ: Отделят от БЕХ "Мини Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2"

Петрова подчерта, че ще бъде направен подробен анализ на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните потребности на двете дружества, както и на възможностите за намаляване на разходите и по-ефективно използване на собствените приходи.

Коментирайки финансовото състояние на "Мини Марица-изток", министърът заяви, че настоящият модел, при който дружеството всеки месец иска средства за изплащане на заплати и текущи разходи, не е устойчив.

Тя даде пример, че само през миналия месец е поискано финансиране от около 50 млн. евро за възнаграждения и плащания към външни доставчици.

По данни на министерството разходите за заплати в "Мини Марица-изток" са нараснали с около 8%, а тези за външни услуги - с близо 12%. Подобен анализ предстои и за ТЕЦ "Марица изток 2", където основен разход са емисионните квоти. По думите на Петрова вече се работи по оптимизиране на начина, по който те се закупуват, с цел намаляване на разходите. Още: Европейските милиарди по ПВУ: Ще губим ли и какво трябва да направи Радев - "завещанието" на служебната власт

Министърът коментира и смяната на ръководството на "Мини Марица-изток", като заяви, че след встъпването си в длъжност е разпоредила одити в БЕХ, "Мини Марица-изток" и "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности".

По думите ѝ проверката в минното дружество вече е приключила и е установила сериозни нарушения, наложили смяната на управленския екип.

Сред констатациите са спорни практики при възлагането на обществени поръчки, както и значително увеличение на разходите за възнаграждения и външни услуги при намаляващ обем на производствената дейност. Част от установеното вече е изпратено до компетентните органи, но министърът отказа подробности заради продължаващите проверки.

Петрова беше категорична, че няма възможност "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" да останат в структурата на БЕХ, тъй като това е ангажимент, поет по Плана за възстановяване и устойчивост още от предходно правителство. Още: ТЕЦ AES Гълъбово продължава диалога с българските власти за бъдещето на централата

Според нея неизпълнението на реформата може да доведе до финансови санкции и да постави под риск усвояването на значителен европейски ресурс, включително средствата по Териториалния план за справедлив преход за региона на Стара Загора. По думите ѝ става въпрос за приблизително 1 млрд. лева.

Министърът засегна и темата за рекултивацията на мините, като посочи, че по Териториалния план са предвидени около 200 млн. лева за тази дейност. До момента обаче "Мини Марица-изток" не е получила финансиране, тъй като не са били подготвени необходимите проекти.

Тя подчерта, че държавната помощ за рекултивация може да бъде предоставена единствено при изпълнение на условията, определени от Европейската комисия, и припомни, че още миналата година България е получила т.нар. "писмо за комфорт", в което са описани изискванията за отпускане на средствата.

По думите ѝ рекултивацията не може да бъде използвана като форма на подпомагане на въгледобива, тъй като европейските правила забраняват държавната помощ да носи непряка икономическа полза за добивната дейност. Още: След открито ново находище: България може да стане основен производител на критични суровини в Европа

Във връзка с промените в ръководството на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" министърът заяви, че те са част от усилията за подобряване на корпоративното управление и за сформиране на екипи, които да изпълнят стратегическите цели на дружеството.

В заключение Ива Петрова призова темата за комплекса "Марица-изток" да не бъде използвана за политически цели, а усилията да бъдат насочени към намиране на устойчиви решения, които да гарантират финансовата стабилност, инвестициите и дългосрочното развитие на двете държавни дружества.