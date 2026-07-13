Иван Шишков: Няма да подпишем договора за мантинели за 1 млрд. лева

Основният проблем в България е липсата на инфраструктура, заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването "Още от деня" по БНТ. „Основният проблем в България е липсата на инфраструктура. Качеството на инфраструктурата безспорно не е добро, но именно липсата на инфраструктура е най-големият проблем. Когато имаме толкова интензивно движение на тежкотоварни автомобили, а България е кръстопът, през който преминават изключително много международни транспортни коридори, държавата няма готовност да поеме този трафик. Нямаме необходимите магистрали. Целият трафик, включително и товарният, няма особено много възможности откъде да премине и се насочва към малкото изградени магистрали. Те, разбира се, се амортизират много по-бързо и това води до сегашната ситуация“, каза Иван Шишков.

Още: "На снимките от тол камерите не се вижда шофьор": Регионалният министър с шокиращ коментар за катастрофа

След трагедиите по пътищата в последните месеци регионалният министър коментира: „Това са магистрали, които са строени доста отдавна. Те са ремонтирани и асфалтовата настилка е добра и на двата участъка. В петък бях на място. За съжаление, това са старите мантинели – тези, които са сложени по времето, когато е проектирана магистралата. През 2024 г. е приета нова наредба за мантинелите. В нея има повече изисквания спрямо здравината, която трябва да постигнат при удар. Новата наредба е одобрена през 2024 г., но не могат всички мантинели да бъдат подменени наведнъж. В наредбата е предвиден и даден срок от 10 години за изпълнение.“

Още: Добра новина за София: До месец одобряват важен участък от Околовръстното

Шишков коментира и твърдението на Иван Демерджиев, че фирмите, поставящи мантинели, са близки до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Министърът, който трябва да оповести това, е министърът на вътрешните работи. Знаете ли колко много сигнали съм подал в прокуратурата във връзка с всички нередности по пътищата? Първите „ядки“, които открихме, бяха за магистрала „Тракия“. Тогава установихме, че между 12 и 17% от асфалта липсват. Това беше проверка, от която започна серия от последващи проверки. Нередностите в пътното строителство са много по-големи. Проблемите в пътния сектор са огромни“, каза регионалният министър.

Още: "Проверки навсякъде": Шишков за мантинелите и пътното строителство

„Няма да подпишем договора за мантинели за 1 млрд. лева. Там, където обаче има търгове и конкурси, проведени преди нас, където има напреднали процедури още преди нашия кабинет, има два варианта – или трябва да се съдим и държавата да загуби пари, без да ремонтираме пътищата, или държавата да контролира съответния проект. Ще работим по принуда. Първо, защото не са се появили други кандидати. Второ, защото ние не сме провели нито един конкурс“, каза Шишков.