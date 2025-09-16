Руското външно разузнаване обвини ЕС, че готви "Майдан" в Сърбия на 1 ноември

Русия явно не си спомня с добро Революцията на достойнството ("Евромайдан") в Украйна в края на 2013 и началото на 2014 г., когато украинските граждани излязоха на масови протести срещу проруската власт на президента Виктор Янукович и го накараха да избяга, след като отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Москва и до днес определя това като кървав "преврат", организиран от Запада - по думи на диктатора Владимир Путин.

Тогава се стигна до брутални сблъсъци на украински цивилни със силите за сигурност, включително с печално известните "Беркут", подкрепени мощно от Русия. Повече от 100 души бяха убити при демонстрациите, предизвикали последвалата агресия на Руската федерация срещу Украйна - окупирането на Крим и влизането в Донбас през 2014 г. А години по-късно стана ясно, че руски високопоставени официални лица са играли ключова роля в разпръскването на протестите: Руски министър и директорът на ФСБ са заподозрени в убийството на протестиращи на Майдана.

Русия предупреждава за същия сценарий в Сърбия

Сега руското външно разузнаване (СВР) твърди, че подобно нещо щяло да се случи в Сърбия в момент, в който западната ни съседка е раздирана от протести срещу президента Александър Вучич и правителството. Демонстрациите започнаха с призиви срещу корупционните практики след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад в края на 2024 г. заради некачествен ремонт. Тогава загинаха 16 души. Впоследствие протестите, водени от студенти, прераснаха в бунт срещу властта.

Снимка: протестите "Евромайдан" в Украйна, Getty Images

Руската служба за външно разузнаване обяви, че Европейският съюз стои зад "безредиците в Сърбия", в които участват млади хора, и че годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за завършване на "сръбския Майдан". СВР е съставило и списък с независими медии, които се занимавали с "промиване на мозъците на сръбската младеж".

"Настоящите безредици в Сърбия, с активното участие на младите хора, са до голяма степен резултат от подривните дейности на Европейския съюз и държавите, членки на този съюз. Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в тази най-голяма балканска страна послушно ръководство, лоялно към Брюксел", твърди руското външно разузнаване в изявление, публикувано на своя уебсайт на 15 септември.

Москва гали сръбския патриотизъм

СВР добавя, че "трябва да се признае", че евроелитите можели да направят много, защото младите хора се радикализират и "преминават от мирни протести към "революционни" методи на борба и насилие".

Разследващата агенция, отговаряща за шпионските дейности извън Русия, допълва, че изпитаният сценарий за "цветна революция" в Сърбия не дава очакваните резултати, а основната причина за това били патриотичните чувства, влиянието на Сръбската православна църква, както и споменът за бомбардировките на НАТО.

Снимка: Getty Images

"Евроелитите възнамеряват да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които станаха повод за протестни действия, за да "наклонят" ситуацията в своя полза. Акцентът е върху "промиването на мозъците" на сръбската младеж и популяризирането на така нареченото "светло европейско бъдеще", твърди службата в тон, който е в унисон с цялата пропагандна машина на Руската федерация. Очевидно тя счита, че протестите на младите хора срещу властта на Вучич не са проява на собствена воля и не са предизвикани от желание за живот в модерна, демократична европейска страна, а са плод на външна намеса.

"Според получените данни сръбските информационни портали FoNet, RAM Network, Vreme, Juzhne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Inđija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и НПО Link, получават значителна финансова подкрепа чрез неправителствени организации, свързани с Брюксел", се казва в изявлението на СВР.

Посланието от Москва към сръбската общественост е, че "евробюрократите" давали фалшиви обещания за "скорошно влизане в разцъфтящата европейска градина", което според тях е "само примамка".

В публично изявление, което се чете в медиите, поддържащи режима на Владимир Путин от 15 септември сутринта, руските разузнавачи казват, че "гордият и обединен сръбски народ няма нужда от Европейския съюз".

