Американската икономика надмина очакванията

Американската икономика е нараснала с 4,4 на сто на годишна база през третото тримесечие (юли-септември), което е най-бързият темп на растеж от две години насам, подкрепена основно от силното потребителско търсене, съобщи днес американското министерство на търговията. Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) представлява леко повишение спрямо първоначалната оценка от 4,3 на сто и е ускорение спрямо 3,8 на сто през второто тримесечие (април-юни).

За последно икономиката на САЩ е отчела по-висок темп на растеж през третото тримесечие на 2023 година.

Потреблението е основен двигател

Потребителските разходи, които формират около 70 на сто от БВП на САЩ, са нараснали с 3,5 на сто, като основен двигател на икономическата активност. Допълнителен принос за растежа имат рязкото увеличение на износа и спадът на вноса.

Американската икономика остава устойчива въпреки несигурността, свързана с политиките на президента Доналд Тръмп, включително двуцифрените мита върху вноса от почти всички държави в света, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Въпреки силните макроикономически данни, много американци остават недоволни от състоянието на икономиката, най-вече заради високите разходи за живот. Разминаването между добрите данни за потреблението и негативните нагласи сред домакинствата се обяснява с т.нар. „К-образна икономика“, при която доходите на по-заможните американци нарастват благодарение на печалби на фондовите пазари и инвестиции, докато домакинствата с по-ниски доходи са изправени пред стагниращи заплати и високи цени.

Пазарът на труда показва по-слаба динамика в сравнение с общото състояние на икономиката. От март насам работодателите са създавали средно 28 000 нови работни места месечно, значително под нивата от 400 000 работни места месечно по време на бума при наемането на работна ръка през 2021–2023 г. след пандемията от КОВИД-19.

Въпреки това равнището на безработица остава ниско - 4,4 на сто, което според анализаторите е признак за пазар на труда тип „без наемане, без съкращения“, при който компаниите се въздържат от нови назначения, но и не освобождават съществуващите си служители.