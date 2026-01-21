Оставката на Румен Радев:

Арабски енергиен гигант навлезе на Балканите: Има апетит и за България

21 януари 2026
Енергийният гигант на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Masdar навлезе на Балканите, пише гръцкото издание Kathimerini. Компанията възнамерява да се разшири допълнително в Гърция, както и в по-широкия регион на Югоизточна Европа, използвайки като свое средство гръцката компания Terna Energy, която добави към глобалното си портфолио миналата година. Главният оперативен директор Абдулазиз Алобайдли заяви миналата седмица в Абу Даби, че „благодарение на ноу-хауто на Terna Energy ще се разширим в съседните страни“, като подчерта и потенциала за растеж в Гърция.

Има апетит и за България

Masdar, собственик на емблематичната Al Dhafra Solar PV в Обединените арабски емирства, призна, че придобиването от Terna Energy е имало за цел и разширяване на групата в България, Сърбия, Черна гора и Албания. 

Подробности за Masdar

Арабският енергиен гигант Masdar е известен още с названието Abu Dhabi Future Energy Company. Той е държавна компания на Обединените арабски емирства и се занимава с възобновяема енергия.

Компанията започва своята работа през 2006 г. като дъщерно дружество на държавната инвестиционна компания Mubadala в ОАЕ. ОЩЕ: Петролен гигант ще проучва за газ в Йонийско море

Деница Китанова
