Петролен гигант ще проучва за газ в Йонийско море

06 ноември 2025, 15:32 часа 386 прочитания 0 коментара
Петролният гигант ExxonMobil, Energean и базираната в Гърция петролна компания Helleniq Energy подписаха споразумение за офшорно проучване на газ в Йонийско море. Подписването е своеобразен "вот на доверие" за перспективите на Атина като ключов регионален енергиен играч, заяви правителството в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini, което ползва информация и в "Ройтерс". Споразумението е подписано по време на срещите на САЩ и Гърция в рамките на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) в Атина. То касае Блок 2 в Йонийско море, северозападно от Корфу, считан за една от най-зрелите офшорни концесии на Гърция.

Обектът, разположен на 30 километра западно от Корфу, обхваща 2422 квадратни километра в рамките на Предапулската геоложка зона. Предварителните оценки сочат възможни газови ресурси от около 200 милиарда кубически метра (7 трилиона кубически фута), с вероятност за успех от 15-18%.

Сделката

Exxon ще придобие 60% дял от концесията, докато Energean ще има 30%, а HelleniQ Energy 10%. Energean ще управлява проекта по време на проучването, а Exxon ще поеме контрола, ако проучвателните сондажи се окажат успешни, съобщиха компаниите.

„Това значимо споразумение за проучване проправя пътя за потенциални бъдещи инвестиции в проучвателни сондажи в рамките на 2027 г.“, заяви вицепрезидентът на Exxon по глобалните проучвания Джон Ардил, цитиран от Ройтерс.

Целта на сондажа

Сондажът има за цел да тества нов геоложки пласт в една от най-големите картографирани структури на Средиземно море, която никога преди не е била изследвана, което потенциално може да отбележи важен етап в амбициите на Гърция за добив на природен газ в офшорни райони.

Министерството на енергетиката определи проекта като „високорисков, но с висока възвръщаемост“. ОЩЕ: Мицотакис с първа среща с Кимбърли Гилфойл: САЩ виждат Гърция като енергиен център (ВИДЕО)

Кога започва проучването?

Първите проучвателни сондажи се очакват в края на 2026 г. или началото на 2027 г. ExxonMobil очаква първия газ от проекта в началото на 30-те години на миналия век, ако всичко върви добре, каза Ардил пред Ройтерс в кулоарите на конференцията в Атина.

Проектът ще изисква инвестиции между 50 и 100 милиона долара, каза той. 

„Това споразумение представлява важна стъпка към овладяването на природните ресурси на Гърция и укрепването на ролята на страната ни на енергийната карта на Европа“, заяви в изявление главният изпълнителен директор на Energean Матиос Ригас.

Сделката също така увеличава интереса на САЩ към офшорните райони на Гърция, която миналия месец определи консорциум от американския петролен гигант Chevron и Helleniq Energy за предпочитан участник в търга за проучване в други блокове.

„Америка се завръща и сондира в Йонийско море“, заяви новият посланик на САЩ в Гърция, Кимбърли Гилфойл. ОЩЕ: Гърция открива нова компресорна станция за природен газ в Комотини

Деница Китанова
