Axios: Токът в САЩ никога не е бил толкова скъп и ще продължи да поскъпва

На фона на продължаващия натиск за изграждане на все по-големи центрове за данни и изкуствен интелект в цялата страна, които обаче се нуждаят от много ток, за да работят, цените на тока в САЩ достигнаха историческо високо ниво през 2025 година. Това обобщава изданието Axios. И прогнозира, че цените ще продължат нагоре, вероятно надхвърляйки 0,19 долара за киловатчас (kWh) някъде през ноември или декември.

Axios пише и друго - през 2026 година тенденцията на поскъпване ще се запази, макар че Доналд Тръмп обещаваше в предизборната си кампания токът да поевтинее. Средно за САЩ токът за домакинствата е по-скъп със 7% през 2025 година спрямо 2024 година и с 32% по-скъп, отколкото преди 5 години.

Освен центрове за данни и ИИ, огромен проблем е остаряващата електропреносна мрежа, коментира Axios.

Експертите казват, че натискът върху електропреносната мрежа да се справи с повече преносни мощности е основна причина. Ограниченият преносен капацитет увеличава цените, защото претоварените електропроводи не могат да пренасят повече електроенергия поради рискове от прегряване.

"Това е като двупосочна магистрала, построена преди десетилетия, която сега се очаква да превозва трафик в пиковите часове до и от голям град всеки път, а всеки ден от годината [има] повече автомобили, по-големи камиони, постоянни задръствания. Ако пътят не се е променил, а всичко друго по него се е променило, това е проблем", каза сенатор Майк Лий, председател на Комисията по енергетика и природни ресурси на Сената, на изслушване през юли.

Axios отчита и сложни бюрократични процедури за реализация на нови енергийни проекти, като критикува Тръмп, че орязва ВЕИ проектите, а те са източник на нова енергия - например вятърни паркове в океана. През първата половина на 2025 година инвестициите във ВЕИ в САЩ са се свили с 20,5 млрд. долара.

