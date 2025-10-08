Еврото в действие от днес: Всичко за проверките, санкциите и контрола при нарушения

От днес, 8 октомври, държавата официално започва строг контрол върху двойното обозначаване на цените в лева и в евро от бизнеса, като с изтичане на гратисния период започват и ефективните санкции, проверките и предписанията по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото.

Съвместните проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция по приходите (НАП) и техните санкции ще бъдат насочени към компаниите, които при липсата на икономически предпоставки необосновано покачват цените си. Всички търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Към момента са идентифицирани 256 такива търговци.

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите, обърна внимание премиерът Росен Желязков преди дни.

Кой ще проверява?

Контролните органи ще следят както търговските обекти, така и онлайн платформите, а санкциите вече няма да са символични - за големите компании те могат да достигнат до 1% от годишния оборот, гласят текстовете в Закона за въвеждане на еврото. Основният фокус на проверките ще бъде двойното обозначаване на цените, което трябва да бъде ясно, четливо и без подвеждащи разлики между лева и евро. Допускат се само няколко изключения - при горивата, книгите, транспортните документи и някои финансови услуги.

В последните месеци обаче бизнесът успя до голяма степен да се адаптира към новите изисквания - най-вече за двойното обозначаване на цени с еднакъв шрифт, цвят и размер, което е видимо от всички потребители в хранителните магазини например. От 8 октомври обаче тези, които все още не са покрили изискванията, ще подлежат на строг контрол - КЗП ще следи системните нарушения (вкл. вериги и франчайз обекти), НАП ще проверява пазари, аптеки, бензиностанции и онлайн магазини, а КФН ще следи банковите и финансовите услуги.

Припомняме, че периодът на двойно обозначаване е от 8 август 2025 г. до същата дата през 2026 г., като преобразуването е по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв., с математическо закръгляне до два знака.

Санкциите

При нарушения, глобите могат да достигат до 1 милион лева за големите компании. Ето и част от най-важните правила и санкциите при установено нарушение по време на проверките:

Цените могат да се вдигат само при обективни икономически причини - като поскъпване на суровини, доставки или кризи, а търговецът е длъжен да докаже това при проверка - при нарушения глобите варират от 5000 до 100 000 лева, при повторно нарушение - до 200 000 лева, а при големите компании - до 1% от оборота, но максимум 1 милион лева.

Закръглянето трябва да е математическо и точно - без да се използва за скрито поскъпване. При нарушения глобите са до 7000 лева при първо и до 14 000 лева при повторно нарушение.

Фирмите с оборот над 10 млн. лв. трябва ежедневно до 7:00 ч. да публикуват цените на основни стоки (храни, напитки, лекарства), като при пропуски глобите са от 10 000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лева при повторно такова.

