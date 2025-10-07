Цената на природния газ в Европа тръгна нагоре

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се увеличиха до 33,385 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE този следобед българско време.

Днешната търговия започна от равнище 33,050 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,116 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 7 октомври, е 62,40 за мегаватчас, като поскъпва с над 4 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,50 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 62,40 лева за мегаватчас.

