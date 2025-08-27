Бивш екоминистър обвърза водната криза със строежа на "Южен поток", заговори за неспазени обещания от Бойко Борисов

Бившият екоминистър Емил Димитров - Ревизоро, който ръководеше ведомството на околната среда и водите в третото правителство на Бойко Борисов (от януари 2020 г., номиниран от ГЕРБ и "Обединени патриоти"), свърза с причините за водната криза в Плевен строежа на тръбопровода "Южен поток". По думите му - багери там са намерили бентонит, заровен на два метра под земята при изграждането на газопровода. При изграждане на трасето е трябвало този бентонит да се откара по специална процедура и в определени места за депониране, но фирмата изпълнител, по думите му, решила да спести десетки милиони левове. Това според него е замърсило водата край Плевен, но, за щастие, тази мръсна вода не е потекла към града.

Всичко обаче може да бъде поставено в контекста на днешната криза с безводието.

Връзката между "Южен поток" и безводието

Пред БНТ в началото на август Емил Димитров - Ревизоро също говореше за водната криза в Плевен и строежа на "Южен поток". "Когато се правеше "Южен поток", имаше сондиране при село Крушовица (Плевенско, бел. ред.). Не можаха да поставят тръба, направиха изкоп и унищожиха тамошния водоизточник. (Като министър) ги уволних всичките, но този водоизточник е аут. Може да се направи връзка, но тръгнаха да правят язовир "Черни Осъм". Има възможност от язовира при Телиш да се докара вода, има и изградена инфраструктура – не се прави", заяви Димитров. Добави, че решили "от язовира" да се взема мръсна вода, да минава през сондажи за очистване и да се доставя. "Няма да стане", подчерта бившият министър, който е бил главен секретар на Областна администрация - Плевен преди повече от десетилетие.

Международният проект за газопровод "Южен поток“ за пренос на природен газ от Русия, през Южна Европа, до Италия така и не бе реализиран. Строителството започна през декември 2012 г., но предизвика остри спорове, като в България – ключова страна по трасето – се превърна в тема, свързана с корупцията в страната. След оттеглянето на България от проекта в началото на 2014 година, руският диктатор Владимир Путин обяви неговото окончателно прекратяване.

Той обаче беше трансформиран в "Балкански поток" ("Турски поток"). Изграждането му също беше белязано от скандали - припомнете си връзката с Путин и плана му да заобиколи Украйна с газа, както и доколко България печели от проекта: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Що се отнася до водната криза у нас, най-спешната стъпка за овладяването ѝ е спирането на течовете по водопреносната система, които в момента са в огромни размери. Ако се коригират 20% от тях, биха се предотвратили 80% от загубите. А това е спешно, защото страната ни е на върха в Европейския съюз по загуби на вода - над 60%, като в някои региони се губи повече, отколкото се потребява. Щетите пък се заплащат изцяло от сметките и данъците на гражданите.

Заровен бентонит и замърсяване на водата

"Още през 2017 г. съм обявил, че няма да преследвам политическа кариера. Не смятам да се връщам в държавната администрация по какъвто и да е повод. Постове, власт не искам“, обяви Ревизоро в началото на пресконференция в БТА на 27 август.

"Когато стана кризата в Перник, министърът преди мен беше задържан и някой трябваше да стане министър", припомни той случая с Нено Димов, подчертавайки, че не е искал да става министър, когато е бил народен представител и председател на ресорната комисия тогава. "Няма човек, който да познава всички язовири в България, да е реализирал язовирни каскади", му казали управляващите тогава. "Чувствах се отвратително. Аз знаех, че за да стане кризата в Перник, някой е източил язовира, за да може да му е по-евтинко. Но не са пресметнали колко вода ще дойде или няма да дойде. Така стана водната криза. Проблемът обаче не е на министъра, а е на МРРБ и на Басейнова дирекция. Един човек, невинен, е в ареста, в затвора", смята той.

"Приех да съм министър. На фона на всичко това трябваше да се занимавам и с "Южен поток". Строителството му прави "Булгартрансгаз". Хора от управляващата партия тогава се хвалят, че са го построили, което е така, но аз не си приписвам никакви заслуги. Един ден ми се обаждат от София и ми казват – един ваш съсед от Плевен ни се обажда за замърсена вода. Той работи на помпените станции в Крушовица. Вижда, че всичко е побеляло, и на своя глава изключва всички помпи. Този човек не допусна тази вода да отиде в Плевен. Веднага казах – добре, че си спрял, няма да пускате вода, ще ви пусна вода от язовира за следващите два месеца, за да видим дали ще тръгне още бентонит, ще тръгне ли бистра вода, или няма да тръгне. Нищо не тръгна", разказа Ревизоро случката от 2020 г.

"Дали е била замърсена водата? Категорично да. Дали е влязла в Плевен? Категорично не", заяви бившият министър и каза, че в момента там вода няма - в контекста на кризата. Единствената вода в града в момента е от един язовир - Горни Дъбник, посочи той.

По закон - Басейнова дирекция е отговорна, министърът няма правомощия, посочи още Ревизоро. По проект - фирмата изпълнител на тръбопровода, която е трябвало да премине със сонда, е започнала да го прави, стигайки до конкретен метър, но не можела да продължи, защото целият бентонит изтичал във водното тяло и тръгвал надолу към кладенците, каза той. "Опитвали са се и са решили, че ще направят втори път преминаване – по друг метод. Сроковете ги притискали и те започнали да го правят с някакви писъмца вместо с ОВОС. Бентонитът го няма, всичко е заравнено, а те правят траншея през реката. Викнах всички РИОСВ, те идват с жилетки с надписи на фирмата изпълнител. Казах им – искам бентонитът на всичките три реки да ми кажете къде е. Не го намериха с багери. Отидохме във Велико Търново, където имаше две лагуни – видяхме, че едната е източена, ситуацията беше аналогична. Не бяха отровили нищо, но имаше проблеми с бентонита на река Искър, а и при Лом".

"Събрах всички, поисках издирване. Ако бях намерил бентонита, фирмите щяха да извадят още десетки милиони по процедурата за строежа на газопровода. Да, ама ние сме платили за газопровод, не да ни цапат държавата. Те са закопали бентонита. Намериха го закопан. Багер копае, на 2 метра отдолу стои бентонит. Трябва да бъде откаран на депа, да бъде предварително третиран, а не да се заравя. Той не е хранителна добавка – нито е да се слага във водата, нито е да се яде", заяви още бившият министър.

Разказа и как след това започнали "дълги саги" с инвеститора. "Започнаха да бавят в срокове, после аз проследих всички количества, за да се депонират. Забавих Акт 16, поисках БАН да види има или няма щети, за да се осигури, че всичко ще бъде изнесено, че на реката не са нанесени някакви щети. В личен план, Владимир Малинов (тогава директор на "Булгартрансгаз", след това министър на енергетиката, после пак шеф на дружеството, бел. ред.) и премиерът (тогава Бойко Борисов) ми обещаха още няколко неща. Тези, които правиха газопровода, са длъжници на града. Станаха министри, не направиха нищо. Взеха сега цялата власт, не го оправиха. А са ми обещали", атакува Ревизоро. "За мен бяха важни мъжката дума на премиера (Борисов), на Малинов – не го изпълниха".

"Водата, казват, през тези последни 5 години е чиста. Сигурно е така. Дадох им като предложение същата тръба, по която сега има отклонения и се пълнят сондажите около кладенците в Крушовица, там да се сложи модул, който да очисти", каза още бившият министър.

Уволнения

"Всички по веригата бяха уволнени, защото не са си упражнявали контрола. Тези, които строят, си правят проекта. Тези, които са били на реката, пускат бентонита. Трудно можеш да ги накажеш. Този, който трябва да упражнява контрол, може да каже – аз не съм там 24 часа, и той не може да носи отговорност, колкото и смешно да е, колкото и тъжно да е. Актовете трябва да се напишат от Басейнова дирекция и РИОСВ. Най-големият акт на фирмата изпълнител, който може да се даде, е 15 000 лева. А минат ли 3 години и ти не си установил нарушенията, няма акт. Можех да ги уволня, защото не са упражнявали контрол – всички по веригата, единственото възможно наказание", обясни той.

Ревизоро показа и документи, но без да представя лични данни. Например: оригинален документ на МОСВ, подписан от него, за това защо е източена лагуната във Велико Търново; документи за почвени проби; констативни протоколи; договори, справки, снимки, схеми от "Булгартрансгаз".

Среща с Иван Гешев: пречил ли е Ревизоро на проект за рекултивация?

Ревизоро посочи, че тогавашният главен прокурор Иван Гешев му се е обадил във връзка с проект в Манастирище, област Враца.

"Обажда ми се Иван Гешев – бихте ли дошли при мен с цялата документация на Манастирище, хората там искали да оправят природата, а вие сте им попречили", казал му бившият обвинител №1, по думи на Ревизоро. "Не е минавало обаче през мен. Оттам ми казват – донесоха ни проект за една стара кариера, да слагат там отпадъци, и каха, че е от министъра Ревизоро и от главния прокурор. Изпратиха ми проекта – хубав, голям. Снимки на изоставена кариера, гори, храсти. Обаче районът е на северозапад от долината на Огоста. Горе хвърляме бентонити, долу реката да ги поема... Там има и три язовира. Има и един източник, минерален извор, с доказан химически състав и свойства на водата".

"Казваме, че ще рекултивираме, а правим едно кошче за отпадъци. Отивам при Гешев с проекта - показва ми документа за фирмата, която ще го кара там този отпадък, няма разрешена дейност обаче за депониране. Казах му - ето ви го проекта, в който те искат да пълнят. Ето ви договори. При процеса на преобразуване става смес от химикали, отпадъци от сондажи - не трябва да се смесват с останалите. Изхвърлянето на течни отпадъци е незаконно. Виждайки всичко това, г-н Гешев казва – мой състудент в школата в Симеоново каза, че вие пречите на рекултивацията", разказа Ревизоро, без да дава повече подробности за проекта.

