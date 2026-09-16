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Детска хирургия - Пирогов учреди приз "Златен скалпел"

16 септември 2026, 9:08 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Детска хирургия - Пирогов учреди приз "Златен скалпел"

Детска хирургия – Пирогов учреди приз „Златен скалпел“. Неговият първи носител е човекът, променил съдбата на повече от 10 000 семейства.

В залите на Българския лекарски съюз се състоя официалното учредяване и първото връчване на приза „Златен скалпел“, създаден от екипа на Детска хирургия – Пирогов. С най-високото отличие беше удостоен Професор Огнян Бранков, а събитието събра на едно място хирурзи, анестезиолози, специализанти, медицински сестри и помощен персонал.

Изборът, церемонията да се проведе именно в дома на българската лекарска гилдия, носи своя дълбок смисъл – учреденият приз има надинституционално значение. Той е символ на уважение и признание към хората, чийто личен пример, опит и всеотдайност градят лицето на лекарското съсловие.

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"За нас медицината е приемственост, кауза и доверие, които прекрачват стените на една болница. С почитта към хората, трасирали този път, ние пазим жива Пироговската школа и укрепваме основите на специалността за тези, които тепърва поемат скалпела", пишат от Детска хирургия – Пирогов.

Признание за проф. д-р Огнян Бранков

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Именно затова първият носител на отличителния приз е проф. д-р Огнян Бранков – дългогодишен ръководител на Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", който отбеляза и своя 80-годишен юбилей.

Зад неговия житейски и професионален път стоят над 10 000 извършени операции, десетки научни публикации, патенти и пионерски оперативни методи.

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"Отвъд респектиращата статистика той остави на поколения лекари най-важния морален компас и урок в професията: че истинският хирург лекува първо с духа, емпатията и присъствието си, а след това със скалпела. Днес опитът на професора продължава да вдъхновява и изгражда бъдеще като част от екипа на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас, където той пренася ценностите на Пироговската школа, за да обучава следващото поколение лекари", посочиха от детската хирургия.

Най-вълнуващият момент от церемонията дойде с връчването на самия приз. Проф. Бранков, който го получи от свой бивш пациент – тогава още бебе, чийто живот професорът и екипът му спасяват през 2003 г. В лицето на порасналия вече млад мъж дойде и най-силното напомняне за смисъла на всеки безсънен час в операционната.

"Самият приз „Златен скалпел“ носи в себе си памет, философия и дълбока символика. В основата на пластиката е вграден автентичен инструмент от 50-те години на миналия век - времето, когато се ражда специалността Детска хирургия в „Пирогов“. Неговото златно покритие е естествено признание за „златните ръце“, държали го през десетилетията. Над него се издига Дървото на живота, символизиращо здравите корени и устойчивостта на нашата школа, а в клоните му е кацнала птица като символ на спасения детски дух и поникналата отново надежда", написаха още от Детска хирургия – Пирогов.

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Пирогов УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" Златен скалпел
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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