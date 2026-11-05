Идва данък "свръхпечалба" и за по-големите магазини за храни в по-малките градове

Идеята на управлението на Румен Радев за налагане на данък "свръхпечалба" почва да се разширява. Не само банките и големите финансови "играчи" - данъкът ще се събира и от по-малки компании. Това се вижда от решение на Министерския съвет на редовното му заседание, което тепърва трябва да бъде прието от парламента. Там обаче Радев има 131 депутати и може да приеме какъвто си иска закон. Решението обаче е замаскирано под благовидното до 200 евро ваучери за храна ще могат да се дават от работодателите - ОЩЕ: Работодателите вече ще могат да плащат до 200 евро ваучери за храна

Както е известно кабинетът на Румен Радев смята да обложи еднократно с 33% свръхпечалбата, реализирана в периода 2020-2025 г., на банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, търговски вериги, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Само че тези намерения се разширяват, ето и дословно как: "С проекта се предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33% свръхпечалбата в някои икономически сектори - банки, застрахователни дружества, търговия с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. 30% от данъка ще може да бъде преотстъпват за конкретни цели - напр. инвестиции или формиране на резерви. Текстовете в проектозакона не променят режима на корпоративното подоходно облагане и марката не засяга облагането на стандартната печалба".

Оборот от 5 млн. евро за 1 година е сравнително ниска граница и обхваща доста компании - такива, които са в горната граница на "малките предприятия" и се класифицират като "средни предприятия". Това са между 5000-6000 компании в България от общо над 415 000 действащи фирми у нас. 5 млн. евро обаче значи, че почти всички регионални търговски вериги с 3-5 супермаркета, както и по-големи единични хранителни магазини в средно голям български град ще плащат данък "свръхпечалба", пресмята в. "Сега". Той е значително по-нисък и от прага, посочен в Закона за защита на потребителите, с който търговци се задължават всеки ден да докладват пред КЗП цени на основни хранителни стоки - там прагът е 25 млн. евро.