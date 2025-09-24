Цената на петрола е в нова посока след неочаквани данни от САЩ

Цената на петрола нараства за втори пореден ден днес, след като данни от индустрията показаха намаление на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс. Според данни на Американския петролен институт запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 3,82 млн. барела през седмицата до 19 септември, а запасите от бензин – с 1,05 млн. барела. Запасите от дестилати са се увеличили с 518 000 барела.

Цените

Фючърсите на сорта "Брент" поскъпнаха със 7 цента, или 0,10 на сто, до 67,70 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският суров петрол добавя към цената си 12 цента, или 0,19 на сто, до 63,53 долара.

И двата бенчмарка поскъпнаха с над 1 долар за барел вчера, след като преговорите за възобновяване на износа от иракски Кюрдистан се оказаха в задънена улица. Транзитът по тръбопроводите към Турция е спрян от март 2023 г., а споразумението между федералното и кюрдското правителство и петролните компании би възстановило износа на около 230 000 барела дневно. Сделката се провали, след като две петролни компании поискаха гаранции, че ще им бъдат изплатени просрочени вземания.

Котировките остават подкрепени и от ограниченията върху доставките от Русия. Според анализатори обаче допълнителното поскъпване е ограничено от несигурността около бъдещата политика на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти.

Има и други признаци за ограничаване на предлагането. Американската компания Chevron ще може да изнася около половината от произведените 240 000 барела дневно суров петрол във Венецуела поради нови правила, които ограничават износа на тежък суров петрол с високо съдържание на сяра.