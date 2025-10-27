Войната в Украйна:

Цената на петрола е в нова посока след новини от САЩ и Китай

27 октомври 2025, 10:01 часа 476 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се повиши в ранната търговия днес, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение, което отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж, предаде Ройтерс. Водещи икономически екипи от САЩ и Китай са договорили в Куала Лумпур много съществена рамка на търговска сделка.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 46 цента или 0,7 на сто до 66,40 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 46 цента или 0,75 на до 61,96 долара.

Миналата седмица и двата референтни сорта отчетоха ръст съответно от 8,9 на сто и 7,7 на сто на фона на санкции на САЩ и ЕС срещу Русия.

Американският министър на финансите Скот Бесент обяви вчера, че  екипи от САЩ и Китай са договорили в Куала Лумпур много съществена рамка на търговска сделка, която ще позволи на президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин да обсъдят сътрудничеството по търговията по-късно тази седмица.

По думите на Бесент рамката предвижда избягване на 100 процента мита на САЩ върху китайски стоки и отлагане на китайските ограничения върху износа на редкоземни метали.

Тръмп също изрази оптимизъм за постигане на споразумение с Пекин и съобщи, че се подготвят срещи както в Китай, така и в САЩ.

Пламен Иванов
