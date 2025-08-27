Цената на петрола с нов обрат след американските мита за Индия

Цената на петрола се стабилизира в днешната сутрешна азиатска търговия, след като поевтиня през предходната сесия , предаде Ройтерс. Пазарите продължават да следят за нови развитие на войната в Украйна, а в същото време инвеститорите анализират новите, по-високи американски мита за Индия, която е третия по големина потребител на суров петрол в света. Те бяха удвоени до 50 процента от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Цените

Сортът Брент, референтен за Европа, прибави едва 1 цент към стойността си и един барел се търгуваше за 67,32 долара.

Американският лек суров петрол поскъпна с 8 цента до 63,33 долара за барел.

И двата контракта загубиха над 2 процента вчера, след като започнаха седмицата с двуседмичен максимум.

"Много е несигурно как може да се реши кризата с Украйна, което предвещава нестабилност за суровия петрол, но вероятно в относително малък диапазон", коментира Вандана Хари, основател на компанията за анализ на петролния пазар "Vanda Insights.

Междувременно удвояването на митата върху стоки от Индия до 50 процента от президента на САЩ Доналд Тръмп влезе в сила по план, засилвайки напрежението между двете най-големи демокрации и стратегически партньори в света.

Наказателни мита от 25 на сто, наложени заради купуването на руски петрол от Индия, се прибавят към предишната ставка от 25 на сто върху много индийски продукти. Така общите мита достигнаха 50 на сто за стоки като дрехи, скъпоценни камъни и бижута, обувки, спортни стоки, мебели и химикали - сред най-високите, налагани от САЩ, и колкото тези за Бразилия и Китай.