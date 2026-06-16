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"Гърците не са по-умни от нас. Строи се навсякъде": Отчаян опит за защита на бг плажовете ядоса мрежите (СНИМКИ)

16 юни 2026, 10:48 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: БАТ/Колаж
"Гърците не са по-умни от нас. Строи се навсякъде": Отчаян опит за защита на бг плажовете ядоса мрежите (СНИМКИ)

"В Гърция се строи навсякъде. По баирите, по склоновете, около курортите, около морето. На много места се стига по черни пътища, няма завършена инфраструктура, няма канализация, но строителството върви с пълна сила. Купуват македонци, сърби, румънци, българи, албанци и още десетки националности. Всеки може да отиде и да го види с очите си." С тези думи председателят на Българска Асоциация за Туризъм (БАТ) д-р Ивелин Кичуков направи опит за защита на родното черноморие и туристическия сезон у нас. Това, очаквано, предизвика вълна от коментари и критики.

"За всички хейтъри, че нещо от 3 дни стана модерно да плюем Българското черноморие и хората които инвестират там, както и хората които работят там и изхранват семействата си" - така е озаглавен коментара на Кичуков, който разказва за история на негов приятел от САЩ, който е посетил плажовете и в България, и в Гърция, но му е направило впечатление строителството не у нас, а в южната ни съседка.

"Гърците не позволяват да се говори лошо за Гърция. И не само това – те не позволяват и да се говори лошо един за друг, когато става въпрос за интереса на държавата и туризма. Чували ли сте грък ежедневно да обяснява по телевизиите или пише в социалните мрежи как държавата му е провалена и как туристите трябва да ходят другаде? Аз не съм. Няма канализация на някое място? Мълчание. Няма път? Мълчание. Има проблем? Решават го и продължават напред. Вместо да обикалят студиата да пишат и обясняват колко е лошо, те правят друго: Хоп – нова туристическа такса. Хоп – нови глоби. Хоп – промяна в правилата за строителство. Хоп – нови субсидии. Хоп – нова реклама на дестинацията. И резултатът е налице", твърди още шефа на БАТ.

Гръцките плажове пасти да ядат?

"Гърция строи, рекламира, привлича инвестиции, увеличава стойността на имотите си, развива инфраструктурата си и превръща туризма в един от основните двигатели на икономиката. Делът на туризма в гръцката икономика е сред най-високите в Европа и носи десетки милиарди евро всяка година. А ние? Ние често сме шампиони в това сами да убеждаваме света колко лоша е собствената ни държава. Не казвам да си затваряме очите за проблемите. Напротив – трябва да ги решаваме. Но има огромна разлика между градивната критика и националния мазохизъм. България има великолепно Черноморие, планини, минерални извори, културно наследство и туристически потенциал, за който много държави могат само да мечтаят", пише още Кичуков. За част от твърденията си той понесе редица негативни коментари, особено с въпроси за строителството, което той не отчита като фактор.

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"Време е да започнем да мислим като хора, които искат държавата им да печели, а не като хора, които ежедневно работят срещу собствения си интерес. Гърците не са по-умни от нас. Просто са разбрали нещо много важно – когато печели туризмът, печели цялата държава. Ето ви цени от миналата седмица на хейтърите да видите бар на 10 км от населено място колко иска за сет чадър с шезлонги. И да цената се определя от инвестиции, персонал, наем, цени на продукта и още доста компонента а не колко струва в магазина и склада. В магазина няма готвачи, сервитьори, ди-джей, 30 градуса жега и още доста невидими подробности отзад зад бара и там където едни хора на 30 градуса работят за вашето настроение", коментира Кичуков, прилагайки така популярните в последната седмица касови бележки за престой на неназован гръцки плаж.

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Гърция плаж Българско Черноморие гръцки плажове туризъм
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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