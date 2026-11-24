В силно динамична макроикономическа среда една оценка на актив може да изглежда математически безупречна, но да се окаже икономически слабо обоснована. Това предупреждение отправи д-р Владимир Сиркаров пред професионалната общност по време на Дванадесетата Национална конференция на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).

Престижният форум събра водещи български и международни експерти от TEGOVA (включително Пауло Триндаде и Крис Гжешик), както и ключови фигури от банковия сектор и бизнеса. Събитието беше открито от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.

В центъра на дискусиите застанаха новите европейски стандарти за оценяване, навлизането на изкуствения интелект и ESG факторите, взаимодействието с банките, макроикономическият анализ, ГИС технологиите и оценяването на културни ценности.

В рамките на 12-ата Национална конференция на КНОБ д-р Сиркаров, ръководител функция по управление на риска в ЗК „Лев Инс“ и директор на дирекция „Машинно обучение и изкуствен интелект“ в „Лев Инс Пенсионно осигуряване“, по покана на председателя на КНОБ д-р Нигохос Канарян, беше гост-лектор в панела „Икономически и пазарен контекст“.

В своята презентация той проследи как макроикономическите процеси от последните месеци рефлектират пряко върху трите основни стълба при оценяването на активи:

Изискуема норма на възвръщаемост: Повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ и разликата между доходността на българските и германските държавни ценни книжа директно променят цената на капитала и дисконтовите фактори.

Нетни приходи и прогнози: Инфлацията в България, съчетана с ръста на заплатите и строителните разходи, оказва сериозен натиск върху нетния доход. Същевременно забавянето на потреблението поставя под въпрос твърде оптимистичните прогнози за бъдещите приходи.

Ликвидност и пазарни аналози: Спадът в броя на сделките с имоти на фона на все още растящи цени е ранен сигнал за понижена ликвидност. В подобна ситуация механичното използване на остарели пазарни аналози крие съществен риск от изкривяване на реалната стойност.

Днешната пазарна реалност прави работата на оценителите по-сложна и отговорна от всякога, изисквайки задълбочен анализ, интердисциплинарен поглед и прецизна аргументация на всяко заложено допускане.

Бизнес визитка

Д-р Владимир Сиркаров е ръководител функция по управление на риска в ЗК „Лев Инс“ и директор на дирекция „Машинно обучение и изкуствен интелект“ в „Лев Инс Пенсионно осигуряване“. Паралелно с корпоративната си кариера, от 2020 г. той е преподавател по финанси и бизнес оценяване в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Притежава дългогодишен опит в управлението на инвестиции, количествените финанси и финансовото консултиране.