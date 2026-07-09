"Кеш - минаваш, кеш - минаваш": Държавата не се трогва от германски репортаж за проверките на "Капитан Андреево"

В коя лаборатория се извършват проверките на храни и други товари, влизащи в България през ГКПП "Капитан Андреево"? В държавната хазна ли влизат всички постъпления от тези проверки? Получавала ли е държавата сигнали за осъществени плащания с цел избягване на контрол на камиони и ако да, извършвани ли са проверки? Има ли сигнали за умишлено пропуснати проверки? Осъществява ли се контрол на място, за да се установяват всякакви потенциални нарушения от подобен характер? Тези въпроси са отново на дневен ред след публикуван на 30 юни 2026 г. репортаж от германската обществена телевизия ARD (разпространен и в други германски медии).

В него се твърди, че "организирана престъпна група контролира границата" на ГКПП "Капитан Андреево". Цитиран е български търговец на зеленчуци - Георги Василев, който казва, че тази "престъпна група" определя кои камиони се проверяват и кои не - "тенденцията е да се извършват много малко проверки и да се събират големи суми пари".

„Около една трета от камионите ми преминават границата без проверка. На българската граница принципът е: пари в брой – печат, пари в брой – печат, пари в брой – печат“, казва Василев.

На 7 юли от Actualno.com зададохме горепосочените въпроси на Министерството на земеделието и храните, на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), която е под шапката на ведомството, и към Агенция "Митници", която е към финансовото министерство. До момента на публикуване на материала отговори не ни бяха предоставени.

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Междувременно репортажът хвърля нова светлина върху потенциални нарушения на южната ни граница. В него е цитиран и бившият ръководител на Българската агенция по безопасност нахраните (БАБХ) Ангел Мавровски, 39-годишният ветеринар, който беше директор по време на мандата на служебното правителство на Андрей Гюров - тогава земеделското министерство оглавяваше Иван Христанов. Мавровски е разкрил подробности за "машинациите" на граничния пункт, предава ARD и припомня, че историята започва през 2011 г., малко след като партия ГЕРБ на Бойко Борисов идва на власт.

"Тогава границата беше отдадена под наем на частна компания. Целият процес беше изключително непрозрачен. Компанията получи десетгодишен договор за символична сума, а договорът беше удължен до 2031 г.“, разказвва Мавровски, който разполага с документи.

Сред подписалите от името на частната компания е и Размиг Чакарян, по прякор Ами. Той се счита за ключова фигура в организираната престъпност в България, твърди се в германския репортаж.

"Пропускайте ги и събирайте парите": разказ за "фалшиви документи"

"Организираната престъпност вече контролира границата. Те решават кои камиони да бъдат проверявани и кои - не. Оттогава тенденцията е да се извършват много малко проверки и да се събират много пари", казва Георги Василев - български търговец на червен пипер и спедитор. „Вносители от цял ЕС са съобщили, че камионите им, превозващи храни от Турция или Сирия, са пристигнали в ЕС със запечатани товарни отделения. Все още са имали турски пломби върху тях. Аз самият имам 30 турски печата тук при мен. Събрах ги от камионите си", добавя той.

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Търговецът обяснява, че трябва да плаща пари за всичките си камиони – между 350 и 700 евро на превозно средство – и че в замяна винаги получава документи, в които се посочва, че товарът е бил проверен в лабораторията на българската граница за опасни бактерии и организми, тежки метали и пестициди. „Нищо от това не се случва. Документите са фалшиви. Около една трета от камионите ми преминават границата без проверка", твърди той и казва, че принципът на българската граница е: "кеш - печат".

Снимка: Ангел Мавровски (вдясно) до Иван Христанов (вляво), източник: Министерство на земеделието и храните

Заплахи

Ежедневно близо 2000 камиона преминават през граничния пункт „Капитан Андреево“ към България. Това означава, че проверките биха могли да донесат около един милион евро на ден. В края на 2021 г. "сделката за кратко беше под заплаха", когато министър-председателят Кирил Петков встъпи в длъжност с антикорупционната си партия „Продължаваме промяната“", посочват от германската телевизия. Те припомнят, че тогавашното ново правителство назначи нови хора в държавната агенция за безопасност на храните. Ангел Мавровски стана заместник-директор на агенцията и му бе възложено да национализира и рационализира инспекциите на храните.

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По време на операциите си на границата той е получил заплахи. „Колата, с която пътувах с екипа си, беше отбита от магистралата. Получавах заплахи по телефона и намерих съответни бележки върху автомобила“, разказва Мавровски пред ARD.

Напред-назад заради политическите промени

Правителството на Кирил Петков беше свалено след по-малко от осем месеца на власт. Мавровски загуби работата си като инспектор по храните. Години по-късно, през декември 2025 г., когато правителството на Росен Желязков подаде оставка след масови протести, Ангел Мавровски се завърна в БАБХ, този път като директор. Беше му възложено да направи преглед на контролните мерки по българската граница и той лично организира задълбочени проверки както там, така и във вътрешността на страната.

Агенцията конфискува рекордни количества замърсени храни. В рамките на два месеца иззе повече от 500 тона храни и 1,3 милиона яйца. Мавровски състави и дълъг списък с пропуски и възможности за манипулации при граничния контрол. Но в крайна сметка всичко това се оказа закратко, посочва се в репортажа.

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Новият министър-председател Румен Радев обеща да се бори с корупцията в България, но веднага след встъпването в длъжност на правителството му Мавровски беше уволнен от поста си доста бързо. Министър на земеделието е Пламен Абровски, който в продължение на много години отговаряше за контрола върху земеделието и храните в българския парламент и на различни постове в Министерството на земеделието - в период, когато граничният контрол беше обект на манипулации. Абровски, заедно с бившата си партия „Има такъв народ“, развали коалицията в кабинета "Петков", казват от германската телевизия.

Абровски настоява, че българската държава гарантира безопасността на потребителите в рамките на Европейския съюз. "Но защо тогава отстрани Мавровски? Защо продължава да сътрудничи с оспорваните частни гранични охранители и им позволява да товарят и разтоварват камиони?", пита се в германския репортаж. Министърът на земеделието обясни, че е „напълно нормално“ новото правителство да назначи нов екип. Новият директор разполага със „значително по-голям професионализъм и опит“. Става въпрос за Светла Янчева, която беше зам.-министър в служебното правителство на Огнян Герджиков, назначено от Румен Радев като президент.

Снимка: Пламен Абровски, БГНЕС

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Държавната агенция за хранителен контрол вече управлява лабораторията на границата, казват от Министерството на земеделието. Абровски не приема искането за постоянно разполагане на инспектори от ЕС. „Това би било признание, че България не може да защити границата си сама", гласят думите му.

Търговецът Василев същевременно казва, че нещата на границата са се върнали към състоянието отпреди 15 години. Новото правителство изглежда решено да попречи на фундаментални подобрения. Явно твърде много важни политици все още извличат печалби от бизнеса на границата, твърди се в репортажа, като тук не се посочва дали това са думи на българския търговец.

Попадат ли замърсени продукти в супермаркетите?

Медията, разбира се, обръща внимание на ключовия за Германия въпрос - какво означава за германските потребители, ако в ЕС се допускат големи количества плодове и зеленчуци, замърсени с пестициди? Анмари Боцки от организацията за защита на потребителите Foodwatch в Берлин казва, че потребителите не могат да разчитат, че замърсените храни ще бъдат напълно премахнати от германските супермаркети. Има списък със съмнителни продукти, които се тестват в страната и други държави от ЕС.

„Но освен това бюрократично усилие, често се прави твърде малко", добавя тя.

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) малко повече от половината от всички тествани в ЕС хранителни продукти са замърсени с пестициди, като около 2,5 процента от тях надвишават допустимите стойности. Продължителната консумация на пестициди увеличава риска от рак, болестта на Алцхаймер и Паркинсон, както и от безплодие.

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