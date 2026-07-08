Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

Турция преследва нещо много конкретно – 15 месеца спрямо сега е 1 октомври, 2027 година (след 15 месеца трябва да предоговорим договора с "Боташ"). Тогава трябва да бъде спрян изцяло вносът на руски газ в Европа. България също ще трябва да преустанови транзита до европейски държави. Но "Боташ" иска да се превърне в търговец на природен газ, защото агрегира големи количества от различни източници – от Азербайджан, от Близкия изток, от Русия. "Боташ" иска да продава нещо, което нарича "турски бленд". Само че на какво мирише този бленд - "най-вероятно мирише на руски газ". Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

Според него, сегашното предоговаряне с "Боташ" всъщност е запазване на статуквото досега – нищо не се променя съществено. "Булгаргаз" е в технически фалит, как ще плаща дължимото по договора, попита за пореден път енергийният експерт.

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Същевременно Мирослав Севлиевски твърдо заяви, че България нямало да се превърне в троянски кон за Русия чрез руския газ, Турция също нямало. Ще виждаме какъв е газът – като дойде даден танкер, е ясно, добави той. Не знаем какъв е газът, защото "Боташ" го притежава и смесва, опонира Владимиров. Той смята, че може да бъде обсъден механизъм, с който се гарантира, че няма руски газ.

България да стане голям търговец на газ

В сутрешния блок на bTV Владимиров настоя, че с помощта на Турция България може да се превърне в регионален транзитен хъб на газ за Европа, но за целта "Боташ" трябва да бъде интегрирана във Вертикалния газов коридор. Само Турция може да достави необходимите капацитети за коридора – но за целта цената за пренос трябва да падне под средните стойности за региона т.е. 3 евро за мегаватчас. Сега, по договора с "Боташ", плащаме 9 евро за мегаватчас, каза енергийният експерт.

Проблемът сега е, че нещата се случват на алъш-вериш, а трябва да е диалог: между Турция, САЩ и ЕС, заяви Владимиров. Ние геополитически трябва да знаем къде сме - с Германия, Франция и САЩ, а не да правим двустранни договорки, които вредят на геополитическия ни интерес, добави експертът Заробили сме с 19 млрд. евро за последните 15 години за скъпоструващи и неефективни енергийни проекти, каза още той.

Не виждам как ще станем голям търговец на газ, очевидно нещо друго има зад кулисите, посочи Севлиевски, като Владимиров уточни какво може да е това "нещо" - желанието на Турция да стане водеща сила в НАТО, на мястото на САЩ – ОЩЕ: Bloomberg: Турция ще замести САЩ като защитник на Европа

Севлиевски допълни картината – той напомни как за пръв път от 100 години си говорим с Турция за отбрана, а не за война и че Румен Радев сам е заговорил за АЕЦ "Белене" и евентуално Украйна да участва в завършването на проекта. Украйна в бъдеще ще е една силна държава, сега се оформя новия облик на НАТО, напомни политикът, който беше силна фигура по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски.

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