Спорт:

Еврото не спира да върви нагоре-надолу спрямо долара

08 юли 2026, 9:12 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото не спира да върви нагоре-надолу спрямо долара

Курсът на еврото смени посоката няколко пъти на 7 юли след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище - с различни пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 8 юли, за 1,1419 долара, което е спад спрямо най-високите отчетени нива от вторник (1,1436), но е лек ръст спрямо последните отчетени равнища от 7 юли (1,1416), показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива

Европейската централна банка определи на 7 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1433 щатски долара, което е повишение от 1,1415 на 6 юли.

Снимка: iStock

В последния месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

Още: След седмичен рекорд: Курсът на еврото смени посоката

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес