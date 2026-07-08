БФЖ: Жените може да останат по-нископлатени и след новите правила на ЕС

Жените могат да останат по-нископлатени и след новите разпоредби за прозрачност в заплащането. За това сигнализират от Български фонд за жените.

Организацията внесе становище по Проекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност в заплащането.

БФЖ подкрепя категорично навременното транспониране на директивата и счита, че прозрачността в заплащането е един от най-ефективните инструменти за преодоляване на икономическото неравенство между жените и мъжете. В същото време предупреждава, че част от предложените текстове могат да отслабят защитата на работещите жени и да ограничат реалния ефект на реформата.

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Прецизиране на промените

По данни на Европейската комисия и Евростат жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11 - 12% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Тези различия често остават невидими именно заради липсата на достатъчна прозрачност и достъп до информация за начина, по който се формират възнагражденията.

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В становището си БФЖ настоява за 6 ключови подобрения в законопроекта:

въвеждане на пълна и изчерпателна дефиниция на понятието "заплащане", която да включва не само основната заплата, но и бонуси, премии, акции, социални придобивки и всички допълнителни компоненти на възнаграждението

точно възпроизвеждане на европейските критерии за определяне на труд с равна стойност

уеднаквяване на понятията за категориите работници и нивата в организациите

ясно определяне на начина, по който се изчислява средното ниво на заплащане

гарантиране на правото на работниците и служителите да получават информация и да обсъждат възнагражденията си без риск от санкции

осигуряване на национален инструмент и методическа подкрепа за измерване на разликите в заплащането

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Според БФЖ е особено важно законът да обхване всички елементи на възнаграждението, предаде БНР.

Според тях практиката показва, че неравенствата между жените и мъжете често не се крият в основната заплата, а в бонусите, премиите и останалите допълнителни плащания и ако тези компоненти останат извън обхвата на закона, рискът от прикриване на дискриминационни практики ще се запази.

Според Директивата работникът или служителят ще имат право да изискат от работодателя информация относно размера на заплащането на хората на същата позиция. Работодателите ще са задължени да му я предоставят. Работодателите също така ще трябва да обявяват размера на заплащането в обявите за работа.