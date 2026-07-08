Псувни от важен руски депутат след въпрос защо не отиде да се бие в Украйна (ВИДЕО)

"На всички депутати е забранено да участват (в СВО – специална военна операция т.е. името на пълномащабната война в Украйна, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага), трябва специално разрешение". Това са думи на руския депутат Алексей Журавльов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата. Журавльов беше поставен най-общо казано пред въпроса защо не бърза да стане "Герой на Русия" като отиде да се бие в Украйна – и реакцията му е доста предвидима.
В изключително цветист спор с интервюиращ го, руският депутат му се разкрещя: "Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз преживях мъртви другари", след като му беше даден пример с друг заемащ висш публичен пост в Русия и как той получил и държавна награда, защото воювал.
"Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва – защо какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов, а интервюиращият не му остана длъжен - Още: "Знаем кои сте, ще ви убием": Украински агент ужаси до смърт руски студенти, събрани да бъдат вербувани за руската армия (ВИДЕО)
🤣 “Go fuck yourselves!” Russian MP threw a tantrum after being asked why he wasn't fighting in Russia's war against Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
“All deputies are forbidden from taking part!” the war hawk shouted in response to the host's perfectly reasonable questions.
The First Deputy Chairman… pic.twitter.com/xCdixJ9TDe
Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000 - ОЩЕ: Ще ви има, докато сте полезни: От Бурятия задължително се пращат войници в руската армия (ВИДЕО)
Zelensky at NATO Summit in Ankara:— Clash Report (@clashreport) July 7, 2026
We are now eliminating around 30,000 Russian soldiers every month. Just imagine that scale.
In June alone, nearly 28,000 Russian soldiers were eliminated, and we have video confirmation for every single one of them.
The overwhelming… pic.twitter.com/O0WabVoDjz