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Псувни от важен руски депутат след въпрос защо не отиде да се бие в Украйна (ВИДЕО)

08 юли 2026, 9:12 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Псувни от важен руски депутат след въпрос защо не отиде да се бие в Украйна (ВИДЕО)

"На всички депутати е забранено да участват (в СВО – специална военна операция т.е. името на пълномащабната война в Украйна, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага), трябва специално разрешение". Това са думи на руския депутат Алексей Журавльов, зам.-председател на парламентарната комисия по отбраната в Думата. Журавльов беше поставен най-общо казано пред въпроса защо не бърза да стане "Герой на Русия" като отиде да се бие в Украйна – и реакцията му е доста предвидима.

В изключително цветист спор с интервюиращ го, руският депутат му се разкрещя: "Не зная къде е участвал той, зная аз къде съм участвал. И аз преживях мъртви другари", след като му беше даден пример с друг заемащ висш публичен пост в Русия и как той получил и държавна награда, защото воювал.

"Не ми пука (от внушенията). Избрали сте грешен човек (когото да атакувате). Казвате ми къде съм длъжен да ходя и къде не. Вие стоите в Москва – защо какво сте ни? Ще седя тук да записвам интервю. Върви по дяволите", избухна Журавльов, а интервюиращият не му остана длъжен - Още: "Знаем кои сте, ще ви убием": Украински агент ужаси до смърт руски студенти, събрани да бъдат вербувани за руската армия (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера, при откриването на двустранната среща на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски посочи, че украинската армия успява да елиминира по около 30 000 руски войници месечно. Само за юни дотук данните са за 28 000 - ОЩЕ: Ще ви има, докато сте полезни: От Бурятия задължително се пращат войници в руската армия (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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