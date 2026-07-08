"БДЖ е в колапс": Транспортният министър разкри, че от 266 вагона само 116 са с климатик

В БДЖ положението е повече от трагично и е в колапс. И това не е защото няма пари, защото през годините са наливани милиарди. Това каза министърът на транспорт Георги Пеев в ефира на Нова телевизия - от казаното излезе, че въпреки горещото лято положението е тип "замръзване". По думите му в 50% от железния път скоростта е намалена, въпреки че е проектиран за по-висока скорост. Той бе категоричен, че ситуацията е такава, защото е работено на парче и е нямало дългосрочно планиране.

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Пеев изнесе и други скандални данни. По думите му от 266 нови вагона, само 116 са с климатик. Освен това те са разчетени да работят на 35 градуса и голяма част от тях непрекъснато трябва да се ремонтират, защото навън е над 40 градуса.

Министърът каза още, че има договори в жп транспорта за 764 млн., за които няма финансиране и подчерта, че в момента те се ревизират. „В момента разглеждаме всички договори и ги приоритизираме. Една част ще прекратим, друга – ще променим“, каза той.

"Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно", възмутен беше той.

Той добави, че 17 договора за жп проекти се разследват от Европейската прокуратура.

Относно това, че дълги години е бил ръководител на РВД, Пеев беше попитан и за полетите на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски. Той обясни, че РВД не знае кой на какви самолети се качва. „Ние не се интересуваме кой е на борда. Ние подсигуряваме безопасността“, обясни министърът.

Пеев даде и подробности за срещите в Турция и договора с "Боташ". Той обясни, че са водили разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. "Ще работим активно по т.нар. Среден коридор – това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт – жп, морски, пътен, комуникации, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса „Боташ” и другите дейности в отношенията между Турция и България", каза министърът.