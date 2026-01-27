Любопитно:

Европейската комисия готви пълна забрана и за руски петрол

27 януари 2026, 15:12 часа 239 прочитания 0 коментара
Европейската комисия готви пълна забрана и за руски петрол

Европейската комисия (ЕК) предвижда до края на годината да предложи въвеждане на забрана за внос на руски петрол в ЕС. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с одобрението от Съвета на ЕС на забраната за внос на руски газ. Целта на ЕС е да спре достъпа до европейския пазар за всякакви руски източници на енергия, поясни той.

Ограничения и за руското ядрено гориво

Очаква се скоро ограничения да бъдат наложени и за вноса от Русия на гориво и материали за ядрената енергетика, допълни говорителят.

Още: Окончателно: ЕС забрани руския газ, България с особено гласуване

Според него ЕК е уверена, че ще успее да защити в Европейския съд забраната за руския газ, ако бъде оспорена. Стремим се да не се стига до оспорване и винаги да работим с държавите от ЕС, работим в този случай с Унгария и Словакия, тази работа ще продължи, каза говорителят. Той отбеляза, че не за първи път държава от ЕС оспорва европейско законодателство и това е част от правата на европейските страни.

Съветът на ЕС вчера прие решение за забрана на вноса на руски газ от догодина. След влизането в сила на промените, европейските дружества няма да могат да подписват нови договори за доставка с Русия, а съществуващите договори ще трябва да бъдат прекратени.

Официално: ЕС спира постепенно вноса на руски газ, готви се забрана и за петрола

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейска комисия руски газ санкции Русия руски петрол забрана руски газ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес