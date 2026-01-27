Европейската комисия готви пълна забрана и за руски петрол

Европейската комисия (ЕК) предвижда до края на годината да предложи въвеждане на забрана за внос на руски петрол в ЕС. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с одобрението от Съвета на ЕС на забраната за внос на руски газ. Целта на ЕС е да спре достъпа до европейския пазар за всякакви руски източници на енергия, поясни той.

Ограничения и за руското ядрено гориво

Очаква се скоро ограничения да бъдат наложени и за вноса от Русия на гориво и материали за ядрената енергетика, допълни говорителят.

Според него ЕК е уверена, че ще успее да защити в Европейския съд забраната за руския газ, ако бъде оспорена. Стремим се да не се стига до оспорване и винаги да работим с държавите от ЕС, работим в този случай с Унгария и Словакия, тази работа ще продължи, каза говорителят. Той отбеляза, че не за първи път държава от ЕС оспорва европейско законодателство и това е част от правата на европейските страни.

Съветът на ЕС вчера прие решение за забрана на вноса на руски газ от догодина. След влизането в сила на промените, европейските дружества няма да могат да подписват нови договори за доставка с Русия, а съществуващите договори ще трябва да бъдат прекратени.

