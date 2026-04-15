Европейско финансиране по ПВУ и за "Марица Изток": Идея и аргументи

15 април 2026, 11:02 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Европейско финансиране по ПВУ и за "Марица Изток": Идея и аргументи

Енергийният комплекс "Марица-изток“ да бъде признат за доставчик на критична системна услуга за енергийната сигурност на Европейския съюз (ЕС) и да получи целево европейско финансиране чрез актуализация на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За това настояват от организацията Гражданска инициатива "Защита на Марица-изток“. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, а към него има и онлайн петиция.

Доводи в полза на предложението

Според инициаторите на предложението НПВУ е пренаписан през 2021-2022 г. по начин, който обслужва частни ВЕИ интереси за сметка на държавния комплекс "Марица-изток“. Така, средствата от таксите за емисии, вместо реално да подкрепят българската енергетика и енергийна ефективност, се пренасочват към фотоволтаици и батерии, които се въвеждат хаотично.

По думите им това е не само несправедливо, но и технически необосновано, в противоречие с инженерната логика и здравия смисъл.

От гражданската инициатива смятат, че през последните години има променени енергийни обстоятелства, които са законово основание за предоговаряне на НПВУ:

От 2023 г. тече интеграцията на Украйна и Молдова към ENTSO-E(европейската мрежа на електро-енергийни оператори).

От края на 2024 г. и особено от средата на 2025 г. украинската енергийна инфраструктура търпи сериозни поражения от военни действия.

Затова ЕС често (и непредвидимо) изнася големи мощности към Украйна. А когато украинската система работи нормално, потоците се обръщат, защото себестойността на тока там е почти три пъти по-ниска от тази в ЕС.

От инициативата твърдят, че тъй като Украйна не е засегната от "зелени политики" както ЕС, а използва надеждни съветски АЕЦ и ТЕЦ с висококалорични въглища, огромни и непредвидими мощности се движат ту в едната, ту в другата посока.

Затова, комплекс "Марица-изток“, намиращ се на границата между двете различни енергийни системи, е ключовият стабилизатор, който поема и балансира тези колебания. Това е нова реалност, която не е била предвидена в НПВУ, и тя прави ролята на комплекса още по-важна (и дори критична) за сигурността на Европа, посочват от организацията.

На 20 март 2026 г. ENTSO-E публикува окончателния доклад за мащабното прекъсване на електрозахранването в Испания и Португалия от 28 април 2025 г. Това беше най-тежката авария в европейската електроенергийна система от повече от две десетилетия, оставила над 50 милиона души без ток за часове.

Според Гражданската инициатива "Защита на Марица-изток“ заключенията в доклада за аварията потвърждават това, което техният член инж. Игнат Божинов е обяснил още преди 6 месеца, както и в отвореното си писмо до министър Жечо Станков.

В момента, в следствие на доклада, ЕС предвижда огромни средства за мрежова стабилност. До 2040 г. се предвиждат 1,2 трилиона евро инвестиции в мрежите, от които 730 млрд. евро само за разпределителни мрежи.

Според гражданската инициатива ЕС търси къде да инвестира огромни средства за мрежова стабилност, като България може да предложи къде и това е комплекс Марица-изток. А българските управляващи трябва само да поискат нужните средства. 

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
