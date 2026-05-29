Рязка промяна на пазарите: Петролът с резултат, невиждан от два месеца

Цената на петрола се понижи с над 1 процент в сутрешната търговия и е на път към най-големия си седмичен спад от началото на април заради информации, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието помежду им, макар споразумението все още да не е окончателно, предаде Ройтерс. Източници са заявили пред агенцията, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието и за премахване на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 1,1 процента или 1,04 долара до 92,67 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол спадна с 1,26 долара или 1,4 процента до 87,64 долара за барел.

От началото на седмицата сортът Брент е поевтинял с 10,5 на сто, което е най-резкият спад от седмицата, приключила на 6 април.

Американският американският сорт отчита понижение в цената от с 9,2 процента, което е най-голямото от седмицата, приключила на 13 април.

"Преобладава мнението, че конфликтът е приключил и предстои сделка. Докато този сценарий остава водещ, суровият петрол има пространство за допълнителен спад към нивата от малко над 80 долара“, заяви анализаторът Тони Сикамор от IG.

През последните сесии цените остават силно волатилни, като и двата основни сорта са се колебали в диапазон до 6 долара заради противоречиви сигнали около евентуален край на тримесечната война между САЩ и Израел срещу Иран и възможното възобновяване на трафика през Ормузкия проток.

Протокът е ключов маршрут за приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Анализатори от ING посочват, че възстановяването на корабоплаването през протока би донесло незабавно облекчение за петролния пазар, но пълното възстановяване остава несигурно.

"Добивът на суров петрол значително намаля след началото на войната, тъй като производителите ограничиха производството заради затруднения със складирането“, се казва в анализ на банката.

Според нея възстановяването на добива ще бъде постепенно, а не незабавно. В анализа се отбелязва още, че рафинериите в региона трябва да увеличат производството си, което ще изисква време, тъй като част от инфраструктурата е била засегната при атаки по време на конфликта.