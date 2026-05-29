Бизнес климатът в България се подобрява във всички сектори

През май 2026 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 5,1 пункта спрямо предходния месец (от 12,3 на сто на 17,4 на сто), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През април 2026 г. показателят се понижи с 1,3 пункта спрямо предходния месец, като намаление на стойностите му беше отчетено в промишлеността, строителството и в сектора на услугите.

Бизнес климатът по сектори

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Още: На косъм от лидерство: България излезе втора в ЕС по икономически растеж

Бизнес климатът в строителството също се повишава - с 4,6 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1,1 пункта заради позитивните оценки на търговците за настоящото бизнес състояние на предприятията.

В услугите показателят нараства със 7,8 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори