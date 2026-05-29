Спорт:

Бизнес климатът в България се подобрява във всички сектори

29 май 2026, 14:18 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Бизнес климатът в България се подобрява във всички сектори

През май 2026 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 5,1 пункта спрямо предходния месец (от 12,3 на сто на 17,4 на сто), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През април 2026 г. показателят се понижи с 1,3 пункта спрямо предходния месец, като намаление на стойностите му беше отчетено в промишлеността, строителството и в сектора на услугите.

Бизнес климатът по сектори

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Още: На косъм от лидерство: България излезе втора в ЕС по икономически растеж

Бизнес климатът в строителството също се повишава - с 4,6 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1,1 пункта заради позитивните оценки на търговците за настоящото бизнес състояние на предприятията.

В услугите показателят нараства със 7,8 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бизнес климат българска икономика български бизнес
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес