Комисарят по правата на децата в Москва Олга Ярославска предложи да се намали минималната възраст за работа за тийнейджъри до 12 години. Според нея това е възрастта, на която повечето деца започват да искат да печелят допълнителни пари по време на летните ваканции. Тя направи това изявление на пресконференция, озаглавена "Безопасност на децата по време на летните ваканции", съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

"Не е тайна, че все още трябва да променим федералните трудови закони, защото когато говорим с тийнейджъри, започвайки от 12-годишна възраст, всички те искат да работят през лятото – почти всички", твърди тя.

В момента законът в Руската федерация разрешава лек труд за деца, започващи от 14-годишна възраст, с писменото съгласие на единия родител. Децата могат да започват самостоятелна работа от 15-годишна възраст, при условие че са завършили общо образование, и от 16-годишна възраст – на общи основания.

Припомняме, че в Русия има невиждано ниско ниво на безработица, което е изтъквано като отлично постижение от режима на руския диктатор Владимир Путин. Само че ненормалното положение има обяснение - масово изпращане на хора като пушечно месо на фронта в Украйна, което обезкървява руската икономика. Освен това, всичко по-кадърно и способно е хвърляно да работи във военната и оръжейна промишленост.