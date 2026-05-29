Обещаващи резултати от ново газово находище в Средиземно море

Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет обяви обещаващи резултати от сондажните и тестовите операции на кладенеца „Мина Уест 1“ в рамките на проекта за разработване и добив на газ в находището Уест Мина в Средиземно море, предадоха египетската новинарска агенция МЕНА и БТА. Проектът се реализира от компаниите Shell и KUFPEC чрез "Рашид Петролиъм Къмпани", която извършва операциите от името на египетския петролен сектор.

Дневен добив от 1,27 млн. кубически метра газ

Първоначалните тестове, проведени след завършването на сондажните дейности и техническата подготовка, показват дневен добив, оценяван на около 1,27 млн. кубически метра газ, както и близо 1000 барела кондензат, което отразява качеството на находищния пласт и ефективността на добива.

Още: Докато ние празнуваме "Евровизия" и имаме мораториум: Румъния започна най-големия нов газов проект в Европа

Тестовете и анализите на поведението на находищния пласт също така показват възможност за увеличаване на производствения капацитет на кладенеца до около 2,27 млн. кубически метра дневно след свързването му с производствените съоръжения.

Очаква се скоро да започнат сондажните и подготвителните дейности по кладенеца "Мина Уест 2“, което ще подкрепи ускорените планове за развитие на находището и увеличаването на производствените обеми.

Това става в рамките на изпълнението на първата фаза от плана за развитие на находището Уест Мина, с инвестиции, оценявани на около 390 млн. долара, както и с прилагането на най-съвременни технологии за сондиране и завършване на кладенци с цел повишаване на производствената ефективност.

Още: Споразумение за газови находища в Средиземно море: Догодина газът може да тръгне към Европа

Очаква се първата фаза да добави 4,53 млн. кубически метра газ дневно, както и 3000 барела кондензат през четвъртото тримесечие на 2026 г.

Предварителните оценки сочат, че възстановимите запаси в находището възлизат на около 6,94 млрд. кубически метра газ и приблизително 5 млн. барела кондензат.