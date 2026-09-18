Българка влиза в историята като първата жена председател на Европейската асоциация на производителите на матраци и легла

България получи силно международно признание в европейската индустрия за сън. Диана Харлова, главен оперативен директор на TED BED – най-големия български производител на матраци и легла с над 30-годишна история и присъствие на международните пазари – беше избрана за председател на Европейската асоциация на производителите на матраци и легла /EBIA/. Така български мениджър застава начело на една от значимите представителни организации на сектора в Европа.

Изборът беше обявен по време на годишната конференция на асоциацията, проведена в Малта, и бележи исторически момент както за организацията, така и за българския бизнес. Диана Харлова е първата жена председател в историята на EBIA – позиция, която до момента е заемана от представители с белгийски произход, откъдето е и седалището на асоциацията.

Диана Харлова получи изключително международно признание и доверие

С над 22 години международен опит в сектора тя поема лидерството на EBIA в период на сериозни предизвикателства за европейските производители – геополитически натиск, намалено потребление и засилена конкуренция от Азия. Именно в такъв момент обединението, иновациите и устойчивостта на европейската индустрия придобиват още по-голямо значение.

EBIA обединява 52 компании от 14 европейски държави, които генерират над 10 млрд. евро приходи и осигуряват повече от 20 000 работни места. От създаването си през 2000 г. асоциацията защитава интересите на сектора пред Европейската комисия, работи за справедлив пазар и лоялна конкуренция, както и за повишаване на осведомеността за значението на качествения сън.

Избирането на Диана Харлова е не само личен професионален успех, но и признание за ролята на България като активен и значим участник в развитието на европейската матрачна индустрия.