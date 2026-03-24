Газов удар по Турция заради Израел и войната в Иран

Иран спря доставките на природен газ за Турция след като най-голямото му газово находище "Южен Парс" беше бомбардирано. Не е ясно колко време ще продължи паузата, а турското министерство на енергетиката отказа коментар по въпроса, предаде Bloomberg.

Въпреки спирането, Турция продължава да внася газ от основните си доставчици, включително Русия и Азербайджан. Страната разчита и на съществуващите резерви за съхранение на газ, за ​​да управлява нуждите си от доставки. Турция поддържа значителни газови резерви, като капацитетът за съхранение е 6,3 милиарда кубически метра. Средната дневна консумация на страната е около 230 милиона кубически метра, според турската КЕВР.

През 2024 г. Иран е представлявал приблизително 13% от вноса на природен газ в Турция, общо около 7 милиарда кубически метра, според официални данни.

Иран също временно намали износа на газ за Ирак след израелската бомбардировка. В исторически план Иран понякога е прекъсвал доставките на газ за Турция по време на пиковото зимно търсене поради натиск върху вътрешното потребление.

"Южен Парс", най-голямото разработено газово находище в света, играе ключова роля за вътрешното производство на ток и износа на Иран. Съоръжението беше цел на израелски удар на 18 март, което засили напрежението в региона. След атаката Иран предприе ответни удари по енергийната инфраструктура в страните от Персийския залив, включително по съоръжения в Катар.

Ескалацията предизвика рязко покачване на световните цени на газа, които достигнаха най-високите си нива от повече от три години, преди да се успокоят малко.