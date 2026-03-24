Лайфстайл:

Газов удар по Турция заради Израел и войната в Иран

24 март 2026, 18:01 часа 252 прочитания 0 коментара
Иран спря доставките на природен газ за Турция след като най-голямото му газово находище "Южен Парс" беше бомбардирано. Не е ясно колко време ще продължи паузата, а турското министерство на енергетиката отказа коментар по въпроса, предаде Bloomberg.

Въпреки спирането, Турция продължава да внася газ от основните си доставчици, включително Русия и Азербайджан. Страната разчита и на съществуващите резерви за съхранение на газ, за ​​да управлява нуждите си от доставки. Турция поддържа значителни газови резерви, като капацитетът за съхранение е 6,3 милиарда кубически метра. Средната дневна консумация на страната е около 230 милиона кубически метра, според турската КЕВР.

През 2024 г. Иран е представлявал приблизително 13% от вноса на природен газ в Турция, общо около 7 милиарда кубически метра, според официални данни.

Иран също временно намали износа на газ за Ирак след израелската бомбардировка. В исторически план Иран понякога е прекъсвал доставките на газ за Турция по време на пиковото зимно търсене поради натиск върху вътрешното потребление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Южен Парс", най-голямото разработено газово находище в света, играе ключова роля за вътрешното производство на ток и износа на Иран. Съоръжението беше цел на израелски удар на 18 март, което засили напрежението в региона. След атаката Иран предприе ответни удари по енергийната инфраструктура в страните от Персийския залив, включително по съоръжения в Катар.

Ескалацията предизвика рязко покачване на световните цени на газа, които достигнаха най-високите си нива от повече от три години, преди да се успокоят малко.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел Турция Иран газови доставки природен газ газ бомбардировка война Иран Южен Парс
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес