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След загубата на "Анфийлд": Легенда на Ливърпул критикува остро желан от Реал Мадрид

02 ноември 2026, 15:01 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
След загубата на "Анфийлд": Легенда на Ливърпул критикува остро желан от Реал Мадрид

Ливърпул загуби дербито на кръга във Висшата лига с 0:1 от Арсенал, като "червените" имат доста поводи за притеснение. Освен, че допуснаха поражение на "Анфийлд" от толкова сериозен съперник, мърсисайдци показаха и други слаби страни. Те регистрираха само един точен удар към вратата на Давид Рая, и то в заключителните минути на срещата. Отново в края на мача, Алескис Мак Алистър симулира, за да издейства червен картон на Нони Мадуеке, но не сполучи. Това му донесе много критики, включително и от легендата на Ливърпул Джейми Карагър.

Джейми Карагър: "Подобни сцени трябва да спрат"

Ето какво каза Карагър по адрес на Мак Алистър в ефира на "Sky Sports": "Радвам се, че не се стигна до червен картон. Трябва да бъдем безкомпромисни и ясно да заявим, че това е срамно. Подобни сцени трябва да спрат, нелепо е и не мога да го понасям. Когато някой наистина удари съперник с глава, разбира се, че заслужава червен картон. Но тези преигравания при минимален допир чело в чело, с цел изгонване на противника, трябва да бъдат осъждани от всички – включително от феновете към собствените им играчи.

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Джейми Карагър

"Футболистите опитват да се възползват от всяка ситуация"

Аз съм привърженик на Ливърпул, но постъпката на Мак Алистър е пълен абсурд. Футболистите опитват да се възползват от всяка ситуация, защото виждат, че съдиите показват червени картони за такива неща. Хауърд Уеб, ръководството на Висшата лига и мениджърите трябва да се обединят и да сложат край на изгонванията за подобни глупости".

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Ливърпул Джейми Карагър Алексис Мак Алистър
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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