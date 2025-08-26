Германската автомобилна индустрия е загубила над 50 000 работни места за година

Германската промишленост продължава да губи работни места, като най-засегнати са автомобилните производители. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания EY, цитиран от ДПА и БТА. Нито един друг промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат.

Общият брой на заетите в промишлеността към 30 юни е 5,42 млн. души – с 2,1 процента по-малко спрямо година по-рано. Според изследването, базирано на данни от Федералната статистическа служба, за една година са закрити около 114 000 работни места. В сравнение с 2019 г., преди пандемията от коронавирус, промишлената заетост е намаляла с около 245 000 души, или с 4,3 процента.

Приходите в промишлеността също са спаднали с 2,1 процента през второто тримесечие, като това е осми пореден спад. С изключение на електронната промишленост всички отрасли отчитат понижения, отбелязват от EY. В автомобилната индустрия приходите са намалели с 1,6 на сто на фона на забавените продажби, конкуренцията от Китай и прехода към електрическа мобилност.

От консултантската фирма подчертават, че германската промишленост страда не само от високите енергийни разходи, бюрокрацията и слабото вътрешно търсене, но и от митническия спор със САЩ. Управляващият партньор в EY, Ян Брорхилкер отбелязва, че рязкото свиване на износа за американския пазар е оказало сериозен натиск върху германските производители. Високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, правят германските продукти по-скъпи за американските потребители, въпреки опитите на ЕС да постигне по-ниски тарифи за автомобилите.

Германският износ за Китай също е намалял, тъй като местните производители на автомобили са изправени пред засилена конкуренция в Азия.

Под този натиск водещи компании като Mercedes-Benz и VW, както и доставчици като "Bosch, Continental и ZF, вече обявиха програми за намаляване на разходите. Porsche планира до голяма степен да прекрати дейността на дъщерното си дружество за батерии Cellforce.

Според Брорхилкер масовите спадове в печалбите, свръхкапацитетът и отслабващите външни пазари правят неизбежни значителните съкращения на работни места – особено в Германия, където са концентрирани управленските, административните и научноизследователските дейности.

