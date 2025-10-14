Горивото е по-евтино от водата: Шест държави, в които се "къпят" в бензин

В повечето държави водата се смята за една от най-достъпните стоки, тъй като без нея човек не може да оцелее. Но колкото и да е странно обаче, има страни, в които е вярно обратното - бензинът е по-евтин от бутилка вода. Това не е така, защото водата внезапно се е превърнала в "лукс", а защото петролът тече като вода в тези страни и правителствата активно поддържат ниски цени на горивата, като щедро субсидират цената им. Индийският портал Wion (Уион) е съставил списък с шест такива държави. Ето кои са те.

Либия

Тук горивото струва около 0,03 долара за литър, докато бутилка вода струва около 0,45 долара. Изобилните петролни ресурси и държавните субсидии правят бензина изключително евтин, докато водата става все по-скъпа поради недостига и проблемите с доставките ѝ.

Венецуела

В страната един литър бензин струва около 0,02 долара, а един литър бутилирана вода - около 0,60 долара. Невероятно щедрите субсидии правят горивото практически безплатно, но икономическата криза и прекъсванията на инфраструктурата покачват цените на водата.

Снимка: iStock

Саудитска Арабия

В Саудитска Арабия един литър гориво се предлага за около 0,58 долара, докато един литър вода за до 1,20 долара. Огромните петролни запаси поддържат ниски цените на бензина, но водата остава скъпа поради пустинните условия и цената на обезсоляването.

Кувейт

Един литър бензин струва около 0,34 долара, а един литър вода около 1,50 долара. Петролното богатство и държавните субсидии правят горивото достъпно, докато водата е скъпа поради цената на обезсоляването на морска вода.

Снимка: БГНЕС

Ангола

Бензинът е приблизително 0,33 долара за литър, а водата е около 0,80 долара за литър. Въпреки икономическите трудности, субсидиите за горива помагат за поддържане на ниски цени на бензина, докато водата е по-скъпа поради проблеми с доставката и инфраструктурата.

Алжир

В Алжир един литър гориво се продава за около 0,34 долара, докато един литър вода - за около 0,50 долара. Приходите от петрол позволяват на правителството да субсидира бензина, но разходите за транспорт и пречистване правят водата по-скъпа, пише БГНЕС.