Кабинетът "Радев":

Бурни аплодисменти за "Малката Англия" дадоха началото на "Варненско лято"

02 юни 2026, 16:37 часа 387 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Стефан Здравески
Бурни аплодисменти за "Малката Англия" дадоха началото на "Варненско лято"

С един от най-впечатляващите си спектакли – "Малката Англия", Народният театър откри 34-тото издание на Международния театрален фестивал "Варненско лято". На 1 юни на сцената на Драматичния театър "Стоян Бъчваров" постановката на Диана Добрева постави началото на единадесет дни, посветени на театралното изкуство от България и света. 

Спектакълът впечатли варненската публика със своя визуален размах, въздействаща музикална среда и силно актьорско присъствие. Зрителите възнаградиха творческия екип на постановката с продължителни аплодисменти след финала на представлението. 

Фотограф: Стефан Здравески

В "Малката Англия" участват Александра Свиленова, Константин Еленков, Кремена Славчева, Ана Пападопулу, Жана Рашева, Иван Николов, както и още от най-ярките актьори от трупата на Народния театър. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Драматизацията на Александър Секулов е по едноименния роман на Йоана Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция. Сценографията и костюмите са дело на Марина Райчинова, а музиката – на Петя Диманова. 

Заради засиления интерес към "Малката Англия" Народният театър вече пусна в предварителна продажба билетите за представлението на 17 септември. Зрителите имат възможност закупят от най-добрите места в салона на Голяма сцена онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/malkata-angliya, както и на касите на Народния театър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Народен театър Варненско лято български театър Малката Англия
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Сцена
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес