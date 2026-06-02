Бурни аплодисменти за "Малката Англия" дадоха началото на "Варненско лято"

С един от най-впечатляващите си спектакли – "Малката Англия", Народният театър откри 34-тото издание на Международния театрален фестивал "Варненско лято". На 1 юни на сцената на Драматичния театър "Стоян Бъчваров" постановката на Диана Добрева постави началото на единадесет дни, посветени на театралното изкуство от България и света.

Спектакълът впечатли варненската публика със своя визуален размах, въздействаща музикална среда и силно актьорско присъствие. Зрителите възнаградиха творческия екип на постановката с продължителни аплодисменти след финала на представлението.

Фотограф: Стефан Здравески

В "Малката Англия" участват Александра Свиленова, Константин Еленков, Кремена Славчева, Ана Пападопулу, Жана Рашева, Иван Николов, както и още от най-ярките актьори от трупата на Народния театър.

Драматизацията на Александър Секулов е по едноименния роман на Йоана Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция. Сценографията и костюмите са дело на Марина Райчинова, а музиката – на Петя Диманова.

Заради засиления интерес към "Малката Англия" Народният театър вече пусна в предварителна продажба билетите за представлението на 17 септември. Зрителите имат възможност закупят от най-добрите места в салона на Голяма сцена онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/malkata-angliya, както и на касите на Народния театър.