Войната в Украйна:

Гърция разби контрабанда на гориво: Има връзка с България

03 септември 2025, 16:06 часа 232 прочитания 0 коментара
Гърция разби контрабанда на гориво: Има връзка с България

Гръцката полиция е разбила мащабна група за контрабанда на гориво, предаде гръцкото издание Kathimerini. Групата се занимавала с трафик на над 1,5 милиона литра незаконно гориво. При национална полицейска операция са арестувани 20 души. Досега са идентифицирани десет бензиностанции, свързани с операцията. Те се намират в Атика, Лакония, Арта и Тесалия, пише още гръцкото издание. 

Разследващите откриха и подправени горивни помпи и конфискуваха над 500 000 евро в брой.

Връзката с България

Според полицейски източници мрежата е набавяла гориво от Румъния и го е внасяла контрабандно в Гърция.

Освен това, разтворители, внесени с цистерни от България и Румъния, са били смесени с контрабанден дизел и бензин, преди да бъдат разпространени чрез мрежата от бензиностанции на групата.

Припомняме, че миналата година подобна специализирана полицейска операция беше осъщетвена в Бургас след сигнал за действащ канал за контрабанда на горива и съхранение на акцизни стоки в особено големи размери без разрешение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Спецакцията беше под ръководството на Окръжна прокуратура - Бургас с участието на служители на МВР, Агенция “Митници” и НАП. Тогава бяха иззети множество веществени доказателства, в това число и автоцистерна на частното пристанище на Николай Филипов. Имаше и няколко задържани за срок от 24 часа. ОЩЕ: Спецоперация за контрабанда на горива в Бургас

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бензин Румъния Контрабанда Гърция Гориво
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес