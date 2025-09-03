Гърция разби контрабанда на гориво: Има връзка с България

Гръцката полиция е разбила мащабна група за контрабанда на гориво, предаде гръцкото издание Kathimerini. Групата се занимавала с трафик на над 1,5 милиона литра незаконно гориво. При национална полицейска операция са арестувани 20 души. Досега са идентифицирани десет бензиностанции, свързани с операцията. Те се намират в Атика, Лакония, Арта и Тесалия, пише още гръцкото издание.

Разследващите откриха и подправени горивни помпи и конфискуваха над 500 000 евро в брой.

Връзката с България

Според полицейски източници мрежата е набавяла гориво от Румъния и го е внасяла контрабандно в Гърция.

Освен това, разтворители, внесени с цистерни от България и Румъния, са били смесени с контрабанден дизел и бензин, преди да бъдат разпространени чрез мрежата от бензиностанции на групата.

Припомняме, че миналата година подобна специализирана полицейска операция беше осъщетвена в Бургас след сигнал за действащ канал за контрабанда на горива и съхранение на акцизни стоки в особено големи размери без разрешение.

Спецакцията беше под ръководството на Окръжна прокуратура - Бургас с участието на служители на МВР, Агенция “Митници” и НАП. Тогава бяха иззети множество веществени доказателства, в това число и автоцистерна на частното пристанище на Николай Филипов. Имаше и няколко задържани за срок от 24 часа. ОЩЕ: Спецоперация за контрабанда на горива в Бургас