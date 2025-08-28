Икономическото доверие в ЕС и еврозоната се понижава

Икономическите нагласи в Европейския съюз и еврозоната отслабват и през август. Това показват обявените днес данни на Европейската комисия (ЕК). Настроенията в услугите и строителството се влошават, докато в промишлеността и търговията на дребно се отчита леко подобрение. Сред големите икономики в еврозоната най-силен спад на доверието е отчетен в Испания, докато в Германия и Италия влошаването е по-слабо изразено. Във Франция показателят остава почти без промяна.

Индексите на ЕК

Индексът на икономическото доверие (ESI) се понижава през август 2025 г. с 0,3 пункта в ЕС до 94,9 пункта и с 0,5 пункта в еврозоната до 95,2 пункта. Резултатът е под пазарните очаквания за ниво от 96 пункта.

Индексът на очакванията за заетостта (EEI) се повишава в ЕС с 0,6 пункта до 98,1 пункта, като плановете за заетост се подобряват в промишлеността, търговията на дребно и строителството. При услугите показателят остава без промяна. И двата индекса остават под дългосрочната си средна стойност от 100 пункта.

През миналата седмица проучване показа, че бизнес активността в еврозоната нараства през месец август, най-вече благодарение на ръста на новите поръчки за първи път от месец май 2024 г., което спомага за най-бързото разширяване на общата активност от 15 месеца насам, въпреки продължаващата слабост на износа.

