Инфлацията в САЩ е на най-високо ниво от шест месеца

Инфлацията в САЩ се е ускорила през август до 2,7 на сто на годишна база, което е най-високото ниво от февруари, сочат официални данни, публикувани днес и цитирани от световните агенции.

След темпа от 2,6 на сто през юли инфлацията изглежда все по-далеч от целта на Управлението за федерален резерв от 2 на сто.

На месечна основа потребителските цени също отчитат леко ускоряване - до 0,3 на сто след 0,2 на сто предходния месец.

Базовата инфлация, без отчитане на колебанията в цените на енергията и храните, обаче остава стабилна в сравнение с предходния месец, на равнище 2,9 на годишна база.

Същевременно докладът съдържа данни, че личните доходи са се увеличили повече от очакваното, както и потреблението на домакинствата, което е знак, че първата световна икономика все още функционира, въпреки сътресенията в митническата политика.

Повечето експерти очакват повишаване на цените в САЩ в отражение на вносните тарифи, обявени от президента Доналд Тръмп, откакто се върна на власт през януари.

Снощи той обяви нови мита върху вноса на лекарства, камиони и мебели, произведени извън САЩ.

