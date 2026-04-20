Италия вече усеща шока от войната в Иран: Спад на потреблението и икономиката

Въздействието от енергийния шок, свързан с войната в Иран, вече се усеща осезаемо в Италия. Икономическите перспективи на страната се влошават. Това показва доклад на италианската индустриална асоциация Конфиндустрия, цитиран от АНСА. Според анализа, доверието на домакинствата намалява, което сигнализира за вероятно забавяне на потребителските разходи. В същото време се отчита и нарастване на доходността по държавните облигации - индикатор за повишено напрежение на финансовите пазари.

Очакванията за индустриалния сектор, който преди конфликта показваше признаци на възстановяване, също се влошават. Подобна тенденция се наблюдава и при услугите, където се отчита забавяне на активността.

Докладът предупреждава, че разходите за енергия за италианския бизнес могат да нараснат с между 7 и 21 милиарда евро спрямо 2025 г., което създава допълнителен натиск върху компаниите и икономиката като цяло.

Още: Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?