Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Изненадваща новина за Ормузкия проток обърна тренда на петролните цени

13 май 2026, 10:00 часа 624 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се понижи днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс. Междувременно стана ясно, че Ирак и Пакистан са постигнали отделни споразумения с Иран за осигуряване на доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG) през Ормузкия проток.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се понижиха с 1,22 долара или 1,1 на сто до 106,55 долара за барел.

Котировките на американския суров петрол West Texas Intermediate се понижиха с 1,16 долара или 1,1 на сто до 101,02 долара.

Ройтерс съобщи, че според информации Ирак е осигурил безопасно преминаване за два петролни танкера, докато Пакистан е организирал доставки на втечнен природен газ от Катар по одобрени от Иран маршрути.

Твърди се, че Иран преминава от блокиране на Ормузкия проток към контролиране на достъпа, като и други страни сега започват да проучват подобни сделки.

И двата референтни сорта като цяло се задържат над прага от 100 долара за барел от началото на войната в Иран в края на февруари и практическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваха близо 20 процента от петрола за световния пазар.

Пламен Иванов
