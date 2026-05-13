В Русия масово уволняват без компенсации и ще става по-зле: Анализ

13 май 2026, 9:49 часа 612 прочитания 0 коментара
Една от всеки четири руски компании е започнала да съкращава работници през 2025 година и то без да им дава компенсации за уволнението. Това сочи анализ на пазара на труда, проведен от консултантската фирма Get Experts, предаде руското издание РБК. Делът на тези компании се е увеличил 2,5 пъти през последните две години - от 10% през 2023 г. до 25% миналата година. По закона в Русия уволненият служител трябва да получи поне заплата за отработеното и неплатено време, както и обезщетение за неизползвана почивка.

Междувременно HR специалистите смятат, че съкращенията ще продължат. Компаниите в Русия търсят как да оцелеят, а не как да се развият. Това изобщо не е чудно, след като Руската федерация реши да увеличи и ДДС, а руските власти продължават да мислят как да го вдигнат още:

Според анализатори проблемът със съкращенията е най-остър в сектори като информационните технологии, дигиталния маркетинг, финтех и консултирането - тоест в най-развитите и скъпи като жизнен стандарт мест в Русия: Москва и Санкт Петербург. Само че да уволняваш без компенсации, дори когато нямаш пари да плащаш, не е добро решение. Съкратените служители се обръщат към съда, който се произнася в тяхна полза в 71% от случаите, според статистика на адвокати от BLS, специализирани в трудови спорове.

"Ще прекараме 2026 година в търсене на отговор на въпроса как да уволним служител, за предпочитане без заплащане, така че ако стане проблем, да не ни засегне", казва един HR специалист, интервюиран от РБК. Какъв е най-популярният отговор - съкратеният да подпише споразумение, че напуска по взаимно съгласие.

"Когато най-големите работодатели в страната Сбербанк и ВТБ публично обявят плановете си за съкращаване на 15-20% от служителите си, това вече не е частна HR програма, а сигнал към пазара. Големите предприятия вече не се преструват, че могат да държат служителите си за неопределено време, игнорирайки стратегията, ефективността и промените във външната среда", обясни и Марина Тарнополская, управляващ партньор в Kontakt InterSearch.

Източник: РБК

Ивайло Ачев Редактор
