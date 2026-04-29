Русия е по-важна културно, не с търговия, с петрол и газ: Антон Кутев с предпазлива позиция

"Смятам, че Русия е по-важна за българите като културен ефект". Това заяви Антон Кутев в студиото на сутрешния блок на bTV, отговаряйки на въпроси дали "Прогресивна България", формацията на ескпрезидента Румен Радев, от която и Кутев е част и е избран за депутат в 52-рото Народно събрание, ще търси сваляне на евросанкциите срещу Русия и доставки на руски петрол и газ за България.

60% от търговията ни е с ЕС, продължи той за това колко всъщност ни е важен руският пазар (изобщо не ни е) и на въпрос дали може да се търсят доставки на руски петрол и газ за България. Това е въпрос на вътрешни отношения в ЕС, смята бъдещият депутат, който изрично говори как вътре в ЕС трябва да има разбирателство за това. Кутев обаче обяви, че е убеден, че трябва да има диалог с Русия, на ниво и Европа. "Нашата позиция трябва да е, че разговори с Русия трябва да има, на ниво "Европейски съюз", каза бъдещият депутат на "Прогресивна България".

Припомняме, че засега Брюксел твърдо държи на позиция, че връщането обратно на руския петрол и газ в Европа ще е стратегическа грешка. Планът за отказ от руски петрол и газ уж на практика е приет, но все още някои стъпки се бавят. Отделно, Словакия официално внесе жалба в Европейския съд именно срещу плана и подготовката за пълен отказ от руския петрол и газ (Унгария при Виктор Орбан действа по същия начин)